⁠Domínguez pode ter reforços importantes no Atlético para enfrentar o Botafogo

O técnico Eduardo Domínguez deverá contar com reforços importantes no Atlético para a partida contra o Botafogo. As equipes se enfrentam neste domingo (10), às 16h, na Arena MRV, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Domínguez deverá contar com reforços importantes no Atlético para a partida contra o Botafogo. As equipes se enfrentam neste domingo (10), às 16h, na Arena MRV, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Como reforço confirmado, "El Barba" terá o retorno do lateral-direito Preciado, que cumpriu suspensão na última partida pela Copa Sul-Americana e volta a ficar à disposição da equipe.

Além dele, outros três jogadores podem reforçar o Atlético diante da equipe carioca. Victor Hugo, Cissé e Cuello estão em fase final de recuperação de lesão e já participam de atividades com o grupo na Cidade do Galo.

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Victor Hugo se recupera de um edema muscular na coxa esquerda, enquanto Cuello trata uma lesão na panturrilha esquerda. Ambos sofreram os problemas físicos durante treinamentos na preparação para o clássico contra o Cruzeiro, pela última rodada do Brasileirão.

Já o volante Cissé está afastado há mais tempo. O meio-campista se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e não atua desde a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no dia 19 de abril, no Couto Pereira.

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Por outro lado, o Atlético terá dois desfalques certos para o confronto. Lyanco foi expulso no clássico diante do Cruzeiro, enquanto Alan Franco recebeu o terceiro cartão amarelo. Ambos cumprem suspensão automática contra o Botafogo.

Cissé em treinamento na cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético e Botafogo terá despedida de Hulk

O torcedor do Atlético terá neste domingo a última oportunidade de se despedir de Hulk. Ídolo do clube, o atacante foi anunciado como novo reforço do Fluminense na última terça-feira (8) e receberá homenagens antes da partida contra o Botafogo, na Arena MRV.

Antes da bola rolar, o Atlético promoverá uma série de ações especiais em homenagem ao camisa 7. O atacante receberá homenagens no gramado e também fará um discurso de despedida para a torcida atleticana.

Além disso, os torcedores receberão faixas especiais em alusão à trajetória do ídolo no clube. A Arena MRV também contará com um mosaico 3D nas arquibancadas e ativações especiais voltadas aos atleticanos antes do início da partida.

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