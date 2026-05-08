Domínguez pode ter reforços importantes no Atlético para enfrentar o Botafogo
Jogadores deverão retornar após se recuperarem de lesão
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O técnico Eduardo Domínguez deverá contar com reforços importantes no Atlético para a partida contra o Botafogo. As equipes se enfrentam neste domingo (10), às 16h, na Arena MRV, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Como reforço confirmado, "El Barba" terá o retorno do lateral-direito Preciado, que cumpriu suspensão na última partida pela Copa Sul-Americana e volta a ficar à disposição da equipe.
Além dele, outros três jogadores podem reforçar o Atlético diante da equipe carioca. Victor Hugo, Cissé e Cuello estão em fase final de recuperação de lesão e já participam de atividades com o grupo na Cidade do Galo.
Victor Hugo se recupera de um edema muscular na coxa esquerda, enquanto Cuello trata uma lesão na panturrilha esquerda. Ambos sofreram os problemas físicos durante treinamentos na preparação para o clássico contra o Cruzeiro, pela última rodada do Brasileirão.
Já o volante Cissé está afastado há mais tempo. O meio-campista se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e não atua desde a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no dia 19 de abril, no Couto Pereira.
Por outro lado, o Atlético terá dois desfalques certos para o confronto. Lyanco foi expulso no clássico diante do Cruzeiro, enquanto Alan Franco recebeu o terceiro cartão amarelo. Ambos cumprem suspensão automática contra o Botafogo.
Atlético e Botafogo terá despedida de Hulk
O torcedor do Atlético terá neste domingo a última oportunidade de se despedir de Hulk. Ídolo do clube, o atacante foi anunciado como novo reforço do Fluminense na última terça-feira (8) e receberá homenagens antes da partida contra o Botafogo, na Arena MRV.
Antes da bola rolar, o Atlético promoverá uma série de ações especiais em homenagem ao camisa 7. O atacante receberá homenagens no gramado e também fará um discurso de despedida para a torcida atleticana.
Além disso, os torcedores receberão faixas especiais em alusão à trajetória do ídolo no clube. A Arena MRV também contará com um mosaico 3D nas arquibancadas e ativações especiais voltadas aos atleticanos antes do início da partida.
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