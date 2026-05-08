Atlético-MG, Fluminense e Hulk têm acordo para jogos do atacante contra o ex-clube

Hulk foi anunciado oficialmente como novo reforço do Fluminense na última terça-feira (5). Para ser liberado pelo Atlético ao Tricolor Carioca, os clubes e o atacante firmaram um acordo especial envolvendo os confrontos contra o ex-time na temporada 2026.

Hulk foi anunciado oficialmente como novo reforço do Fluminense na última terça-feira (5). Para ser liberado pelo Atlético ao Tricolor Carioca, os clubes e o atacante firmaram um acordo especial envolvendo os confrontos contra o ex-time na temporada 2026.

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Pelo acerto, Hulk não enfrentará o Atlético em partidas disputadas em Belo Horizonte ao longo deste ano. Assim, o atacante ficará fora de qualquer duelo realizado na capital mineira durante a temporada.

Até o momento, há apenas um confronto confirmado entre Fluminense e Atlético em Belo Horizonte em 2026. A partida está marcada para setembro, na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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No entanto, outros encontros entre as equipes ainda podem acontecer nesta temporada. Caso Atlético e Fluminense avancem na Copa do Brasil, um novo duelo na capital mineira poderá ocorrer, dependendo do sorteio.

Além disso, existe a possibilidade de confronto em competições continentais. Se o Fluminense terminar a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação e avançar para a Sul-Americana, enquanto o Atlético seguir vivo no torneio continental, os clubes poderão se enfrentar nos playoffs ou em fases posteriores.

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O acordo firmado entre Atlético, Fluminense e Hulk vale apenas para partidas disputadas em Belo Horizonte durante a temporada de 2026. Em jogos realizados no Rio de Janeiro, o atacante poderá atuar normalmente. A cláusula deixa de ter validade a partir de 2027, quando Hulk estará liberado para enfrentar o Atlético também na capital mineira.

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Hulk posa com a camisa do Fluminense (Foto: Marina Garcia/FFC)

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