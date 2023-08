Os reservas do Monsoon mostraram que o técnico Márcio Ebert pode contar com qualquer atleta para a partida mais importante do ano, domingo, diante do Guarany, pelas semifinais da Série A-2 do Campeonato Gaúcho, competição que garante ao vencedor uma vaga na elite em 2024. O Trovão da Zona Sul não tomou conhecimento e massacrou o time do Novo Horizonte, por 8 a 0, nesta quarta-feira, na Montanha dos Vinhedos, pela sétima rodada da competição.