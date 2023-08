No Brasil, a mais longa disputa aconteceu esse ano. Náutico e Salgueiro enfrentaram 34 cobranças pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano de 2023. Na ocasião, o Salgueiro conseguiu avançar às semifinais, por 14 a 13, nos Aflitos. Outras disputas com 30 cobranças vem logo em seguida, todas em campeonatos estaduais: Guarani x Ituano (Troféu do Interior de 2020), Ponte Preta x Botafogo-SP (Troféu do Interior de 2021), e Criciúma x Avaí (Campeonato Catarinense de 2023).