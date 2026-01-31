A conquista histórica do tetracampeonato do Corinthians na Copa do Brasil merece um registro especial. O documentário "Su Casa, Mi Casa" é uma produção original do Lance!, que mergulha nos detalhes, na emoção e nos bastidores inéditos da final épica contra o Vasco.

continua após a publicidade

Assista ao documentário completo no vídeo abaixo:

A história se repete no Maracanã:

Eles tinham a casa.

Tinham a maioria nas arquibancadas.

Tinham a fome de um título nacional depois de quase 15 anos.

Mas do outro lado tinha uma camisa que transcende a lógica. Mesmo desacreditado após o primeiro jogo, o Corinthians foi letal e cravou o nome, mais uma vez, na história do principal palco esportivo do Brasil!

continua após a publicidade

No Maracanã tomado por vascaínos, após um 0x0 tenso em São Paulo, o Timão foi frio, cirúrgico e implacável. Yuri Alberto abriu o caminho. O Vasco reagiu, pressionou, empatou. Empurrou. Parecia ir. Agora vai. Até surgir o maestro holandês: Memphis Depay, para transformar a decisão em mais um capítulo de uma rivalidade que insiste em terminar do mesmo jeito: com o Corinthians vencendo.

Não foi a primeira.

Em 2000, pênaltis e Mundial.

Em 2011, Libertadores e eliminação cruzmaltina.

Em 2025, Copa do Brasil.

Outra final. No mesmo palco. Um roteiro que insiste em repetir.

continua após a publicidade

"Su Casa, Mi Casa" mergulha nos bastidores dessa noite histórica: os setoristas de Vasco e Corinthians do Lance! vivendo cada detalhe da cobertura, a explosão do Aero-Timão antes do embarque, a invasão alvinegra no Rio, a ansiedade vascaína pelo fim do jejum e imagens inéditas da arquibancada do Maracanã durante os 90 minutos que pararam o país.

Um documentário sobre futebol e memória. Sobre como algumas camisas parecem crescer quando entram na casa do rival.

Dá o play e revive a final em que o Maracanã mudou de dono.

Um filme que registra a memória de uma decisão histórica. Uma produção LANCE!.

Jogadores com Corinthians com a taça da Copa do Brasil (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código19/Gazeta Press)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial