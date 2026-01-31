Assista a 'Su Casa, Mi Casa', documentário do Lance! sobre a final da Copa do Brasil
Produção original mergulha nos bastidores do tetra do Corinthians em pleno Maracanã
A conquista histórica do tetracampeonato do Corinthians na Copa do Brasil merece um registro especial. O documentário "Su Casa, Mi Casa" é uma produção original do Lance!, que mergulha nos detalhes, na emoção e nos bastidores inéditos da final épica contra o Vasco.
Assista ao documentário completo no vídeo abaixo:
A história se repete no Maracanã:
Eles tinham a casa.
Tinham a maioria nas arquibancadas.
Tinham a fome de um título nacional depois de quase 15 anos.
Mas do outro lado tinha uma camisa que transcende a lógica. Mesmo desacreditado após o primeiro jogo, o Corinthians foi letal e cravou o nome, mais uma vez, na história do principal palco esportivo do Brasil!
No Maracanã tomado por vascaínos, após um 0x0 tenso em São Paulo, o Timão foi frio, cirúrgico e implacável. Yuri Alberto abriu o caminho. O Vasco reagiu, pressionou, empatou. Empurrou. Parecia ir. Agora vai. Até surgir o maestro holandês: Memphis Depay, para transformar a decisão em mais um capítulo de uma rivalidade que insiste em terminar do mesmo jeito: com o Corinthians vencendo.
Não foi a primeira.
Em 2000, pênaltis e Mundial.
Em 2011, Libertadores e eliminação cruzmaltina.
Em 2025, Copa do Brasil.
Outra final. No mesmo palco. Um roteiro que insiste em repetir.
"Su Casa, Mi Casa" mergulha nos bastidores dessa noite histórica: os setoristas de Vasco e Corinthians do Lance! vivendo cada detalhe da cobertura, a explosão do Aero-Timão antes do embarque, a invasão alvinegra no Rio, a ansiedade vascaína pelo fim do jejum e imagens inéditas da arquibancada do Maracanã durante os 90 minutos que pararam o país.
Um documentário sobre futebol e memória. Sobre como algumas camisas parecem crescer quando entram na casa do rival.
Dá o play e revive a final em que o Maracanã mudou de dono.
Um filme que registra a memória de uma decisão histórica. Uma produção LANCE!.
