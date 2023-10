Com a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã, o Vasco permaneceu na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento. No entanto, isso não tira o sono do técnico Ramón Díaz. O treinador vascaíno fez questão de elogiar o desempenho do time, ressaltando a competitividade dos jogadores, mesmo contra um rival bastante qualificado.