imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Mesmo com Santos na zona de rebaixamento, Neymar será baixa contra o Palmeiras

Camisa 10 não atuará no gramado sintético do Allianz Parque, nesta quinta-feira (6), pelo Brasileirão

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 05/11/2025
23:39
Neymar Jr jogador do Santos durante partida contra o Fortaleza no estadio Vila Belmiro pelo campeonato Brasileiro A 2025.
imagem camera(Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Gazeta Press)
O Santos vive uma situação delicada na tabela do Campeonato Brasileiro. O time vai entrar em campo para enfrentar o Palmeiras nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, na zona de rebaixamento e sem poder contar com seu principal jogador, o atacante Neymar.

➡️ Resultados da rodada colocam Santos na zona do rebaixamento

O camisa 10 se recuperou recentemente de uma lesão na coxa direita e retornou aos gramados no último sábado (1), no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, na Vila Belmiro. Ele antecipou o retorno sabendo da importância do jogo na briga para se afastar da zona de rebaixamento, mas não atuará na arena palmeirense em razão do gramado sintético, apurou a reportagem do Lance!.

Neymar ficou 48 dias afastado se recuperando da terceira lesão na temporada. Desde seu retorno à Baixada Santista, ele acumula 24 jogos e 7 gols.

Como perdeu sete rodadas do Campeonato Brasileiro e já declarou não gostar de jogar no gramado artificial, classificando a prática como "impossível", o camisa 10 ficará de fora da lista de relacionados, segundo apuração da reportagem do Lance!

A decisão sobre Neymar:

O departamento médico do Santos considera arriscado expor Neymar ao gramado sintético do Allianz Parque. A última lesão do atacante, um problema de grau 2 no reto femoral da coxa direita, aconteceu poucos dias depois de ele ter atuado em campo sintético, na Arena MRV, diante do Atlético-MG.

A avaliação final sobre sua presença no clássico foi feita em conjunto pelas áreas técnica e médica, ao lado do camisa 10 e de seu staff.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar está na pré-lista do treinador brasileiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar, camisa 10 do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

