Fortaleza empresta meio-campista para o futebol espanhol

O Fortaleza oficializou o empréstimo do meio-campista Calebe para o Deportivo Alavés-ESP. O acordo é válido até 31 de junho de 2026, com opção de compra para o clube espanhol. O atual contrato do jogador com o Leão vai até o fim de 2028.

Calebe chegou ao Fortaleza em 2023, transferindo-se do Atlético-MG de maneira definitiva. O meia soma 98 partidas com a camisa tricolor, tendo nove gols e nove assistências. Seu momento de maior destaque na equipe aconteceu quando marcou o gol do pentacampeonato cearense, diante do rival Ceará, em 2023.

O meia foi um dos principais jogadores do Tricolor naquele ano. Posteriormente, em campanha histórica, os cearenses ficaram com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Nas temporadas seguintes, por conta de lesões, Calebe perdeu espaço no time titular. Além do título estadual, o armador venceu a Copa do Nordeste em 2024.

Calebe comemora gol do Fortaleza contra o Juventude, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Considerando o elenco atual, o principal armador do Fortaleza é o argentino Tomás Pochettino. Além dele, nomes como Emmanuel Martínez e Matheus Pereira podem exercer a função. Este último foi contratado recentemente e estreou com gol diante do Bahia, pela Copa do Nordeste.

O Fortaleza é o atual 19º colocado no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos em 14 jogos disputados. O time tenta uma reação no certame para evitar um rebaixamento à Série B.

