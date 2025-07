O São Paulo ganhou mais um desfalque para encarar o Juventude, em duelo marcado para esta quinta-feira (24), às 19h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi. O atacante Lucca, que deixou a atividade de terça-feira com dores na coxa esquerda, realizou um exame de ressonância magnética que diagnosticou uma lesão no músculo adutor. O jogador já está em tratamento no REFFIS.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Nesta quarta, o elenco do São Paulo finalizou a preparação para a partida fora de casa. O dia de trabalho começou com atividades coordenativas e de aceleração. Na sequência, o técnico Hernán Crespo comandou um trabalho tático, além de um complemento de bolas paradas ofensivas e defensivas. Houve ainda uma atividade de enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido.

O meia-atacante Lucas Moura reiniciou os trabalhos no campo, com uma corrida supervisionada pelos fisioterapeutas, enquanto o meia Oscar, que sofreu três fraturas nas vértebras lombares, segue medicado, com colete de proteção e em repouso por orientação do médico especialista.

continua após a publicidade

Com isso, a provável escalação para enfrentar o Juventude tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e André Silva.