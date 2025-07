Confira palpites da live do Lance! para a 16ª rodada do Brasileirão

Durante o "Lance a Lance!" desta quarta-feira (23), a nossa equipe deu os seus palpites para a 16ª rodada do Brasileirão. Participaram da dinâmica Gabriel Harb, João Pedro Sombra e Pedro Werneck. O trio teve previsões bastante divididas para os setes jogos do meio de semana. Confira no vídeo abaixo.

Fluminense x Palmeiras

Gabriel Harb: Fluminense 1 x 0 Palmeiras

JP Sombra: Fluminense 1 x 1 Palmeiras

Pedro Werneck: Fluminense 0 x 2 Palmeiras

Ceará x Mirassol

Gabriel Harb: Ceará 1 x 2 Mirassol

JP Sombra: Ceará 1 x 1 Mirassol

Pedro Werneck: Ceará 1 x 1 Mirassol

Corinthians x Cruzeiro

Gabriel Harb: Corinthians 1 x 0 Cruzeiro

JP Sombra: Corinthians 2 x 1 Cruzeiro

Pedro Werneck: Corinthians 2 x 2 Cruzeiro

Santos x Internacional

Gabriel Harb: Santos 2 x 0 Internacional

JP Sombra: Santos 3 x 1 Internacional

Pedro Werneck: Santos 2 x 1 Internacional

Bragantino x Flamengo

Gabriel Harb: Bragantino 1 x 2 Flamengo

JP Sombra: Bragantino 2 x 2 Flamengo

Pedro Werneck: Bragantino 2 x 3 Flamengo

Vitória x Sport

Gabriel Harb: Vitória 2 x 0 Sport

JP Sombra: Vitória 1 x 2 Sport

Pedro Werneck: Vitória 1 x 0 Sport

Juventude x São Paulo

Gabriel Harb: Juventude 1 x 1 São Paulo

JP Sombra: Juventude 2 x 1 São Paulo

Pedro Werneck: Juventude 0 x 1 São Paulo

Rodada incompleta do Brasileirão

Apenas sete jogos da 16ª rodada serão disputados neste meio de semana, uma vez que três confrontos foram adiados devido a compromissos de clubes envolvidos na Copa Sul-Americana. Foram postergados os duelos Vasco x Bahia, Atlético-MG x Fortaleza e Grêmio x Botafogo. Vale ressaltar que somente Cruzeiro, Bragantino, Corinthians, São Paulo e Vitória terminarão a rodada com 16 jogos realizados.

Os jogos da 16ª rodada do Brasileirão

Fluminense x Palmeiras

Quarta-feira (23), às 19h (de Brasília)

Maracanã - Rio de Janeiro (RJ)

Ceará x Mirassol

Quarta-feira (23), às 19h (de Brasília)

Castelão - Fortaleza (CE)

Corinthians x Cruzeiro

Quarta-feira (23), às 19h30 (de Brasília)

Neo Química Arena - São Paulo (SP)

Santos x Internacional

Quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília)

Vila Belmiro - Santos (SP)

Bragantino x Flamengo

Quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília)

Cícero de Souza Marques - Bragança Paulista (SP)

Vitória x Sport

Quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília)

Barradão - Salvador (BA)

Juventude x São Paulo

Quinta-feira (24), às 19h (de Brasília)

Alfredo Jaconi - Caxias do Sul (RS)

Vasco x Bahia

A definir

São Januário - Rio de Janeiro (RJ)

Atlético-MG x Fortaleza

A definir

Arena MRV - Belo Horizonte (MG)

Grêmio x Botafogo

A definir

Arena do Grêmio - Porto Alegre (RS)

