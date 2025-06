Na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas anunciou a contratação de sete reforços para a sequência da temporada. Os jogadores estão em processo de regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O primeiro nome é o atacante Aldair Rodríguez, de 30 anos. Natural do Peru, o jogador acumula passagens por clubes tradicionais da América do Sul, como Alianza Lima (PER), América de Cali (COL) e Deportivo Garcilaso (PER), seu último clube. No currículo, o centroavante traz conquistas importantes: campeão colombiano com o América de Cali em 2020 e tricampeão peruano — pelo Binacional, em 2019, e pelo Alianza Lima, em 2021 e 2022. Em 2019, foi eleito um dos melhores atacantes do Campeonato Peruano, integrando a seleção da competição.

O segundo nome é o atacante Dener, de 27 anos, que chega ao Amazonas para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Brasileiro. Natural de São José do Rio Preto (SP), o jogador tem no currículo passagens por equipes como Portuguesa Santista, Ipatinga, Athletic-MG, Nova Mutum e, mais recentemente, o PSTC-PR. Com velocidade e presença de área, Dener é mais uma aposta do clube para fortalecer o setor ofensivo na temporada.

O terceiro reforço é internacional: o atacante paraguaio Diego Torres, de 22 anos, é a nova aposta do Amazonas para a sequência da temporada. Com passagem pela seleção de base do Paraguai, o jovem atleta foi revelado pelo tradicional Olimpia e acumula experiências no futebol da Bélgica e do México. Nos últimos dois anos, defendeu o Sportivo Trinidense, do Paraguai. Com potencial e rodagem internacional, Diego chega para agregar velocidade e criatividade ao ataque aurinegro.

Dando sequência, o volante Victor Hugo, de 21 anos, que atuou pelo Fluminense-RJ nesta temporada, chega regularizado para defender a Onça-pintada na Série B. Já o segundo é Gabriel Domingos, meio-campista de 24 anos, natural de São José dos Campos (SP), com passagens por clubes como Bahia e Vila Nova. Jovens e com experiência em competições nacionais, os dois chegam para dar mais equilíbrio e dinamismo ao setor central da equipe aurinegra.

Fechando a lista de reforços, o Amazonas anunciou o volante Matheus Blade, de 30 anos, que chega para fortalecer o setor de marcação da equipe. Com passagens por clubes como ABC-RN, Maringá-PR, Noroeste-SP e, mais recentemente, o Confiança-SE, Blade traz experiência e consistência ao meio-campo aurinegro. Outra novidade é o retorno do zagueiro Rafael Vitor, campeão com o Amazonas na histórica campanha de 2019. Após cinco temporadas e meia atuando no futebol da Malásia, o defensor retornou ao Onça-pintada.

Sequência do Amazonas

Atualmente, o Amazonas ocupa a 18ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos conquistados. A equipe soma duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. No total, marcou sete gols e sofreu 14, com um saldo negativo de sete gols.

O time vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, em casa. O próximo compromisso será no domingo (15), às 20h30, fora de casa, contra o Criciúma.