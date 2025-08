MPCE mira jogador por suspeita de manipulação no Campeonato Cearense

O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou, na última quarta-feira (30), a operação “Campo Minado”. Assim, foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra um jogador suspeito de manipular o resultado de um jogo na Série C do Campeonato Cearense de 2024.

Um aparelho celular foi apreendido na ação, que foi autorizada pelo 7º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias. A operação do MPCE acontece por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), com apoio da Polícia Civil.

A investigação do Nuinc teve início após uma denúncia da Federação Cearense de Futebol (FCF). A entidade recebeu relatórios técnicos de uma empresa especializada no monitoramento de integridade esportiva, apontando padrões suspeitos.

A empresa apontou que apostadores teriam focado na derrota do Itarema, time no qual o suspeito jogava, diante do Tianguá, em julho de 2024. Os documentos destacam que o investigado teria facilitado a recuperação da bola por parte da equipe adversária, "em lance claramente intencional para alterar o placar quando o jogo estava 0 a 0", como descreve o MPCE.

Confira abaixo o lance citado nos documentos:

FCF respondeu à época

Em julho de 2024, a FCF afirmou que estava ciente do ocorrido e que tinha ingressado com um "requerimento no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará bem como no Núcleo de Investigação Criminal, o Nuinc, do Ministério Público, solicitando a abertura de instalação de inquérito e o afastamento cautelar do atleta no suposto caso de manipulação de resultados em partida do Campeonato Cearense Série C".

Horas depois da partida citada, o Itarema comunicou a demissão de Ewerton da Silva Souza, jogador envolvido no lance. Em novembro, o atleta foi punido com 330 dias de afastamento e multa de R$ 50 mil pela Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará (TJDF).

Recomendação por "precaução"

No dia 31 de julho deste ano, o Ministério Público recomendou que a FCF reforçasse o acompanhamento dos jogos decisivos na Série C do Estadual. O MP, no ofício enviado à federação, fundamentou a orientação "no princípio da precaução, diante de risco potencial de violação à legislação".

Posteriormente, a FCF publicou uma nota em seu site destacando que reforçaria sua atuação no combate à manipulação de resultados. A federação citou as soluções adotadas e garantiu que os relatórios são considerados evidências pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) em casos de manipulação.

— Com essa iniciativa, a FCF reforça que estará atenta a qualquer indício de irregularidade. A entidade reafirma seu compromisso com a transparência, o rigor na fiscalização e a defesa da lisura das competições no futebol cearense - finalizou a entidade.