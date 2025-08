O Ceará empatou com o Flamengo por 1 a 1 no último domingo (3), na Arena Castelão, valendo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé valorizou o ponto conquistado e citou que o rival é líder da competição nacional.

— Acabamos de empatar com o Flamengo, líder da competição. Se a gente jogar do jeito que a gente jogou hoje, com certeza a possibilidade de ganhar mais jogos, como ganhamos de Grêmio, Vasco e nos clássicos, aumenta - frisou.

O treinador elogiou a atuação do Alvinegro, que saiu atrás no marcador e conseguiu buscar o empate no 2º tempo.

— O time mostrou sua capacidade de buscar o empate, por pouco não viramos o jogo. Então, assim, a gente sai satisfeito com a performance, com a capacidade da equipe de superação, muito em razão também do apoio do nosso torcedor. Mas claro que a gente quer sempre vencer, esse é nosso lema - afirmou.

Partida entre Ceará e Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Vovô soma quatro jogos sem vencer em casa

O Ceará acumulava três derrotas seguidas em casa e, diante do Flamengo, deixou o campo com um ponto. O clube conseguiu melhorar seu desempenho no 2º tempo, finalizando mais do que o adversário no período.

O próximo adversário em casa será o RB Bragantino. Antes, o Vovô visita o Palmeiras, sendo esse mais um rival que está no G4 da Série A.

Próximo jogo do Ceará

Depois do empate contra o Flamengo, o Ceará voltará a campo no próximo domingo (10), fora de casa, contra o Palmeiras. O jogo pela 19ª rodada do Brasileirão terá início às 16h (de Brasília).