A Justiça do Rio aceitou o pedido do Vasco para antecipar as parcelas que o clube ainda tem para receber referentes às vendas de jogadores. Em ocasião, as transações envolvendo Clayton, que está no Rio Ave, e Luca Orellano, que joga pelo Cincinnati.

O Vasco está em recuperação judicial. Com isso, o clube precisa da autorização da juíza. Apesar da Justiça ter autorizado, o Cruz-Maltino tem que apresentar para onde o dinheiro vai.

O Rio Ave ainda precisa pagar duas parcelas de 1 milhão de euro (R$ 12,9 milhões na cotação atual). Uma vence no dia 1º de setembro de 2026 e outra no mesmo dia de 2027. Por outro lado, o Vasco tem que receber do Cincinnati 1,5 milhão de dólar (R$ 8,3 milhões).

A ideia do Vasco é destinar os recursos para "realizar projetos urgentes", conforme trecho da petição protocolizada pelo clube abaixo. Confira.

"Essa opção mostra-se especialmente relevante em situações nas quais a Recuperanda enfrenta dívidas acumuladas ou necessita realizar projetos urgentes, como o pagamento de despesas correntes e manutenção da operação. Nessas circunstâncias, o valor antecipado é consideravelmente mais útil e estratégico do que o valor integral que seria recebido apenas ao longo dos próximos semestres ou anos.

O tempo é dinheiro, pois a liquidez imediata dos recursos permite à empresa responder rapidamente a suas necessidades financeiras, evitar custos adicionais e aproveitar oportunidades que podem se perder com a demora. Adiar o recebimento implica risco e perda de valor, especialmente em contextos de instabilidade econômica e urgência operacional".

