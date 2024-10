Lance bizarro na Série C do Cearense faz torcedores suspeitarem de manipulação

Itarema desligou o atleta do elenco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro • Atualizada em 02/10/2024 - 16:04

Um lance bizarro chamou atenção na partida entre Itarema x Tianguá pela Série C do Campeonato Cearense. A jogada foi protagonizada pela camisa 8 do Itarema, Ewerton da Silva Souza.

Ewerton perdeu a bola na intermediária do campo quase no final do primeiro tempo, dando a chance para o Tianguá fazer 1 a 0 diante do Itarema. Após o lance, os demais jogadores do Itarema quiseram partir para cima de Ewerton e cogitaram abandonar o jogo.

O treinador do Itarema substituiu o atleta. Abalado, o Itarema não conseguiu reagir e foi derrotado por 2 a 0 pelo Tianguá, em partida válida pela Série C do Campeonato Cearense. Após a partida, Ewerton teve o contrato rescindido pelo clube.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) e o Itarema se pronunciaram através de nota oficial:

"A Federação Cearense de Futebol informa que está ciente do ocorrido de uma suposta manipulação de resultado no confronto entre Itarema e Tianguá realizado nesta segunda-feira (15) pela quinta rodada do Campeonato Cearense Série C. A entidade está aguardando o relatório oficial do delegado da partida, da Comissão de Arbitragem e da Sportradar para tomar as medidas cabíveis, se pronunciou a FCF".

Já o Itarema, clube no qual Ewerton fazia parte se manifestou através de nota oficial, O Itarema Esporte Clube informa por meio desta o desligamento do atleta Ewerton da Silva Souza. O atleta teve seu contrato rescindido e não faz mais parte do nosso elenco.