Memphis discute com companheiro em treino do Corinthians antes do Derby

O último treino do Corinthians antes do duelo com o Palmeiras, pela Copa do Brasil, foi marcado por um desentendimento de Memphis e Félix Torres. Segundo informações do 'ge.globo', os jogadores discutiram após um lance ríspido em atividade no CT Dr. Joaquim Grava.

O entrevero ocorreu ainda no ínicio da atividade, quando titulares enfrentavam os reservas, após uma disputa de bola. Memphis e Félix Torres discutiram no gramado. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, precisou entrar no campo para acalmar os ânimos.

Na sequência, os jogadores foram para outro campo do CT Dr. Joaquim Grava para realizar um treino tático. Apesar da discussão, membros da comissão técnica do Corinthians afirmam que a confusão foi algo corriqueiro e não haverá nenhuma medida específica.

Jogador do Timão acabou discutindo com Félix Torres em treino no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Foco total no Derby

O Corinthians enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Timão venceu o arquirrival por 1 a 0, na Neo Química Arena.

Com o resultado, o clube alvinegro entra com a vantagem do empate para avançar às quartas de final do torneio. O Corinthians foca todas as suas fichas da temporada na Copa do Brasil. Dorival Júnior escalou a equipe reserva no último jogo do Timão, o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

A tendência é que o Corinthians atue com força máxima contra o Palmeiras. O Timão deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.