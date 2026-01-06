O Monsoon-FC, equipe liderada pelo técnico Paulo Baier, está com o grupo fechado para a disputa do Campeonato Gaúcho 2026. O ultimo reforço confirmado foi o do lateral-direito Franco Medina, que defendeu a seleção do Peru nas categorias sub-20 e sub-23. O estrangeiro assina vínculo somente até o final do Gauchão.

A equipe de Paulo Baier estreia fora de casa, no dia 10, às 19h, contra o Guarany de Bagé. A equipe, que não terá nenhum remanescente do ano passado, mostrou a sua força nos compromissos amistosos disputados até aqui. Foram três vitórias em três compromissos: Novo Hamburgo por 1 a 0, o Sindicato dos Atletas por 1 a 0 e o Caxias por 1 a 0.

Paulo Baier vive bom momento como treinador

Conhecido como "Maestro", "Presidente" ou "Highlander", Paulo Baier é um dos nomes mais emblemáticos do futebol brasileiro nos anos 2000 e início dos anos 2010. Jogando como meia-armador, chegou a ser o maior artilheiro do Brasileirão na era dos pontos corridos, com 106 gols, até ser superado por Fred em 2015.

Desde que se aposentou dos gramados em 2016, Baier deu sequência à sua trajetória no futebol como treinador. Com espírito competitivo e inteligência tática, Paulo Baier rapidamente se adaptou à nova função e tem sido apontado como um nome promissor na nova geração de técnicos brasileiros.

Mais sobre Franco Medina, novo reforço do Monsoom FC para o Gauchão

Revelado pelo Alianza Lima, o jogador tem 26 anos se destacou com a camisa do Cesar Vallejo e figurou entre todas as seleções de base do seu pais, chegando a ser convocado para o time que iria disputar os Jogos Pan-Americanos de 2019, e, posteriormente, para o Torneio Pré-Olimpico de 2020.

Medina já está com os demais atletas, que estão realizando a pré-temporada em Capão da Canoa. Em sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, o lateral se diz pronto para o novo desafio.

