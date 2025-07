Mirassol faz jogo eficiente e derrota o Ceará pelo Brasileirão

O Mirassol venceu o Ceará por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (23), na Arena Castelão, valendo pela 16ª rodada do Brasileirão. Os paulistas, que fizeram uma partida eficiente, marcaram com Chico da Costa e Negueba.

Com o resultado, o Vovô estacionou em 18 pontos, ocupando o 11º lugar na tabela do campeonato. O Leão, por outro lado, foi a 24 pontos e segue na sétima posição, aproximando-se mais do G6.

Eficácia do Mirassol na Arena Castelão

O Brasileirão reuniu, nesta noite, equipes que vivem diferentes momentos. Tentando uma recuperação, o Ceará criou chances com Pedro Raul, que obrigou Walter a trabalhar em dois cabeceios. No entanto, o bom momento do Mirassol prevaleceu.

Após receber passe pela direita, Chico da Costa apareceu sozinho na área para balançar as redes. Pouco depois, Negueba pegou a sobra em cruzamento e ampliou. Letais, os paulistas construíram a vantagem em uma etapa dominada pelos mandantes.

O Ceará tentou reagir apostando em cruzamentos: foram 32 somente na etapa inicial. Com baixo aproveitamento, as tentativas não deram resultado. Assim, o Leão foi para o intervalo com a vantagem no marcador.

No 2º tempo, o cenário do embate seguiu parecido. O Mirassol passou a ter mais saídas em velocidade, pois os espaços no meio-campo do Ceará aumentaram. Pedro Raul finalizou após jogada individual, mas errou o alvo.

Em novo cruzamento, Willian Machado desviou e Aylon completou para o gol. No entanto, o lance foi anulado pela arbitragem após revisão no VAR - o motivo foi o impedimento de Fernandinho, que teria participado da jogada.

O Alvinegro, que continuou insistindo até os minutos finais, não conseguiu marcar. Apesar da quantidade de finalizações, o setor ofensivo não teve eficiência para convertê-las em gols. Com isso, o Mirassol triunfou e chegou a sete partidas de invencibilidade na Série A.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 2 MIRASSOL

CAMPEONATO BRASILEIRO - 16ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-fera, 23/07/2025 - 19h

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Chico da Costa aos 15 min do 1º T e Negueba aos 21 min do 1º T (MIR);

🟨 Cartões amarelos: Bruno Ferreira, Aylon (CEA); Gabriel, Walter, Danielzinho (MIR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Bruno Tubarão), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho (Matheus Araújo), Fernando Sobral (Lourenço) e Lucas Mugni (Aylon); Galeano (Fernandinho), Pedro Raul e Pedro Henrique.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho, Gabriel (Chico Kim) e Negueba (Bianqui); Alesson (Edson Carioca) e Chico da Costa (Cristian).