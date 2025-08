Mirassol completa três meses de invencibilidade

A vitória de 3 a 2 sobre o Vasco, no último sábado (2), fez o Mirassol chegar a oito partidas invicto no Brasileirão nos últimos três meses. A equipe comandada pelo técnico Rafael Guaranes não perde desde o dia 5 de maio, quando foi derrotado por 1 a 0 para o Bragantino, na 8ª rodada.

Desde então, o Leão Caipira não sabe o que é perder, tendo conquistado seis vitórias e tido seis empates. Esse resultados incluíram marcantes vitórias sobre Corithians, São Paulo e Santos, além de empates com Palmeiras, na volta da pausa da Copa do Mundo de Clubes, e Internacional.

Por conta da boa sequência de resultados, a equipe que está estreando na Série A se mantém G7 com 28 pontos. Além disso, a equipe apresenta bons números ofensivos e defensivos.

Terceiro melhor ataque

O Mirassol tem o terceiro melhor ataque do Brasileirão, com 27 gols marcados em 18 partidas até agora. Para isso, a equipe de Rafael Guaranes tem um artilheiro improvavél, o lateral-esquerdo Reinaldo, que marcou sete gols até agora. Atrás dele está o recém-chegado atacante, Chico da Costa, com quatro tentos até agora.

Além disso, o Leão marcou em todas as partidas em que disputou na competição até agora. Além disso, ainda não perdeu jogando em sua casa, no Estádio Maião, no interior paulista. Recentemente, o técnico Rafael Guanaes destacou a força de sua equipe jogando em seus dominios.

- Ser um grande mandante é uma meta mesmo, né? Por isso eu sempre agradeço ao torcedor. Antes do jogo, vou lá cumprimentar, porque respeito muito o torcedor. Respeito a história que foi construída até aqui. Um dos fatores na Série A é justamente o apoio da torcida, o engajamento que a cidade traz. Respeito demais. Já fui torcedor de arquibancada, então entendo e valorizo muito o sentimento do torcedor - explicou durante sua última coletiva.

Solidez defensiva jogando em casa

O Maião tem sido a "fortaleza" do Mirassol na Série A do Brasileirão, sendo umas três duas equipes invictas jogando em casa. O Leão somou 20 pontos jogando em seus dominios, com cinco vitórias e três empates. Isso ajudou a equipe a entrar no G7, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Um fator importante tem sido a solidez defensiva da equipe em casa, que sofreu apenas oito gols. Quem tem sido importante para que isso aconteça é o goleiro Walter, que não foi vazado em quatro partidas da competição, sendo um dos goleiros que menos sofreu gols.

Fora da Copa do Brasil, Mirassol terá uma semana de descanso antes de visitar o Flamengo, no Maracanã, no próximo sábado (9), às 18h30 (horário de Brasília).