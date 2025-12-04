Inteligência artificial crava resultado de Cruzeiro x Botafogo
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 19h30
O Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão, em um duelo que vale muito para o clube alvinegro. Em sétimo lugar, o Botafogo sonha com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, que, neste momento, pertence aos quinto primeiro colocados. Diante deste cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto da atual fase do campeonato nacional.
Chat GPT crava resultado de Cruzeiro x Botafogo
"Botafogo está brigando por vaga direta na Libertadores e precisa dos três pontos, o que pode incentivar uma postura ofensiva e determinada. Diante disso, Botafogo tem marcado com certa regularidade nas últimas rodadas, o que indica que o ataque está "vivo" e com criatividade.
O 2-1 representa um equilíbrio: Botafogo aproveita bem suas chances, mas o Cruzeiro também marca — e no fim dos 90 minutos, o Alvinegro sai na frente."
Mais detalhes sobre o jogo
Para o duelo entre mineiros e cariocas, o Mineirão deverá ter bom público. Até a tarde de quarta-feira (25) mil ingressos haviam sido comprados, com projeção de público de 45 mil da concessionária Minas Arena.
O Cruzeiro enfrenta o Botafogo na noite desta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
📆 Data e horário: quinta-feira (2/12), às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta); Cazé TV (streaming) e Premiere (pay-per-view);
🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC);
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
BOTAFOGO: Raul, Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas e Montoro; Jordan Barrera, Artur e Kadir (Arthur Cabral).
