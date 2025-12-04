menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Inteligência artificial crava resultado de Cruzeiro x Botafogo

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 19h30

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/12/2025
10:06
Botafogo x Cruzeiro pelo 1º turno do Brasileirão 2025
imagem cameraBotafogo x Cruzeiro pelo 1º turno do Brasileirão 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
O Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão, em um duelo que vale muito para o clube alvinegro. Em sétimo lugar, o Botafogo sonha com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, que, neste momento, pertence aos quinto primeiro colocados. Diante deste cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto da atual fase do campeonato nacional.

Chat GPT crava resultado de Cruzeiro x Botafogo

"Botafogo está brigando por vaga direta na Libertadores e precisa dos três pontos, o que pode incentivar uma postura ofensiva e determinada. Diante disso, Botafogo tem marcado com certa regularidade nas últimas rodadas, o que indica que o ataque está "vivo" e com criatividade.

O 2-1 representa um equilíbrio: Botafogo aproveita bem suas chances, mas o Cruzeiro também marca — e no fim dos 90 minutos, o Alvinegro sai na frente."

Palpites Cruzeiro x Botafogo
Cruzeiro e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 19h30 (Artes: Lance!)

Mais detalhes sobre o jogo

Para o duelo entre mineiros e cariocas, o Mineirão deverá ter bom público. Até a tarde de quarta-feira (25) mil ingressos haviam sido comprados, com projeção de público de 45 mil da concessionária Minas Arena.

O Cruzeiro enfrenta o Botafogo na noite desta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

📆 Data e horário: quinta-feira (2/12), às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta); Cazé TV (streaming) e Premiere (pay-per-view);
🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

BOTAFOGO: Raul, Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas e Montoro; Jordan Barrera, Artur e Kadir (Arthur Cabral).

