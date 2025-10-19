Com quadro de lombalgia, Alan Patrick desfalca Internacional

O Internacional fica sem sua principal liderança técnica. Artilheiro colorado na temporada, com 19 gols, o meia Alan Patrick não enfrentará o Sport no começo da noite deste domingo (19), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diagnosticado com lombalgia, o camisa 10 fica fora do duelo e não tem previsão de retorno.

Além da situação do meia, o Alvirrubro divulgou boletim médico de outros atletas que estão no DM. O volante Luis Otávio é o nome mais perto de retorno.

Alan Patrick treinou no sábado (18)

Ao longo da semana e, inclusive, na tarde de sábado (18), Alan Patrick participou normalmente nas atividades no CT Parque Gigante. A lombalgia foi diagnosticada depois, já na reta final da preparação para o confronto das 18h30min (de Brasília). A informação só foi confirmada com a divulgação dos relacionados para a partida deste domingo.

No final de setembro, às vésperas do Gre-Nal 448, disputado no dia 21, Thiago Maia teve o mesmo quadro. O volante ficou de fora por duas partidas.

Os demais desfalques

Além do artilheiro, o Departamento Médico tem outros três "pacientes". Desses, o volante Luis Otávio é o mais perto de retornar. De fora desde o 1 a 1 com o Corinthians, o garoto encerrou o tratamento de lesão muscular na coxa esquerda e está na fase de retreinamento. Ainda não há previsão de volta.

Afastado desde o clássico, quando sentiu um desconforto no quadril, Richard iniciou o retreinamento. Já o goleiro Sergio Rochet, que passou por cirurgia na mão esquerda nesta semana, para retirada de uma placa, já realiza trabalhos com a equipe de fisioterapia no CT Parque Gigante. Também não foi definido prazo de liberação dos dois atletas.