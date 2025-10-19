Internacional de olho na situação de executivo do Corinthians

Em meio à reta final do Campeonato Brasileiro e de olho em 2026, o Internacional observa o mercado da bola prospectando nomes para a próxima temporada. Além de jogadores para reforçar o plantel, a direção monitora um sonho antigo para o Departamento de Futebol e está de olho na situação de Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians. Ex-jogador do clube, o profissional pode deixar o Timão em dezembro.

Fabinho teve passagem rápida pelo Beira-Rio. Mesmo assim, foi marcante. Ex-volante, o executivo de 49 anos fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2006.

Internacional de olho em Fabinho

O profissional é um velho sonho do presidente Alessandro Barcellos. Tanto que foi sondado duas vezes para reforçar o clube. Pelo que apurou o Lance!, Fabinho deverá sair do Corinthians no final de 2025, ficando livre no mercado. Com isso, ficará disponível para uma investida, já que ele segue com um bom conceito com entre os cartolas alvirrubros.

Ex-volante, o campeão da América em 2006 com a camisa vermelha foi scout do Flamengo por quatro anos, antes de atuar como gerente de futebol do clube. Ele ficou no cargo o final de 2023, quando fechou com o Corinthians.

Direção não fala

Focada na campanha da reta final do Brasileirão, a direção não comentou o assunto, evitando dar pistas sobre o planejamento para a próxima temporada. Entretanto, além da busca por novos atletas, é trabalhada uma reformulação em alguns postos do Departamento de Futebol.

Por enquanto, José Olavo Bisol, vice da pasta, e D’Alessandro, diretor esportivo, não têm saídas cogitadas. No próximo ano, o clube passará por eleições, fato que impacta qualquer rearranjo que tenha possibilidade em mexer na estrutura política e angariar votos.