O Vitória se movimenta no mercado nacional para tentar reforçar a lateral esquerda do time. O nome mais forte é o de Ramon Ramos, do Internacional. A negociação está em andamento, e o Rubro-Negro pretende ter o atleta por empréstimo com opção de compra. De acordo com apuração do Lance!, o valor para contar com o defensor depois do período de um ano gira em torno de R$ 9,5 milhões por 50% dos direitos econômicos.

Aos 24 anos, Ramon foi contratado pelo Inter junto ao Olympiacos, da Grécia, em janeiro deste ano, com vínculo até 2027. O atleta, contudo, não conseguiu ganhar muito espaço e é o reserva de Bernabei na equipe de Roger Machado. Ele fez 12 jogos nesta temporada, sem participações em gols.

Devido à negociação com o Vitória, Ramon sequer foi relacionado para o jogo do Inter contra o São Paulo, marcado para as 20h30 deste domingo (horário de Brasília).

Além do Colorado, Ramon tem passagens por Flamengo, Bragantino, Olympiacos (GRE), Espanyol (ESP) e Cuiabá, clube pelo qual se destacou na última temporada, com 46 jogos.

Ramon em ação pelo Inter contra o Maracanã, na Copa do Brasil; atleta desperta interesse do Vitória (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Vitória precisa de lateral-esquerdo

Depois da lesão de Jamerson, então titular da posição, e da saída de Hugo, o Vitória ficou apenas com Maykon Jesus, de 19 anos, como atleta de origem para a lateral esquerda. O jovem, no entanto, ainda oscila em algumas partidas e mostra que o Rubro-Negro, de fato, precisa de alternativas para o setor.

Desde a chegada de Fábio Carille, inclusive, Maykon foi titular em todos os jogos, padrão que deve se repetir às 19h30 deste domingo (horário de Brasília), quando o Vitória recebe o Palmeiras, no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

