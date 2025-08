Jovem volta a ser escalado no Corinthians e afasta chances de saída

Dorival Júnior promoveu a entrada de Ryan entre os titulares do Corinthians para o confronto contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador volta a entrar em campo após seis partidas fora, por opção do treinador, e para tratar um problema de saúde.

O jogador completou sete jogos no Campeonato Brasileiro, e assim, não pode mais deixar o Corinthians para defender outro clube da Série A. Ryan não foi utilizado nos últimos seis jogos e levantou rumores sobre sua permanência no clube alvinegro. A princípio, a causa eram problemas estomacais, mas em seguida, não houve qualquer justificativa para as ausências.

Revelado na base do Timão, Ryan foi promovido aos profissionais em 2023, ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Desde então, disputou 46 partidas pelo Corinthians e marcou um gol. O jovem foi bastante utilizado por Dorival Júnior nos primeiros jogos, entrando como opção no segundo tempo, e chegou a atuar em cinco partidas consecutivas.

Ryan volta a entrar em campo pelo Corinthians após seis partidas. A última foi contra o Red Bull Bragantino (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Oportunidade para a base do Corinthians

Dorival Júnior deu um voto de confiança para as categorias de base no duelo contra o Fortaleza. O treinador escalou três atletas do 'Terrão' para a partida na Neo Química Arena. Além de Ryan, Breno Bidon e Dieguinho serão titulares do Corinthians na partida.

O último citado faz a sua estreia como titular do Timão. O atacante de 17 anos disputou duas partidas nos profissionais nesta temporada, entrando na segunda etapa. Dieguinho é apontado como uma das maiores promessas das categorias de base do Corinthians.

Por outro lado, o lateral-direito Leo Mana foi preterido por Dorival Júnior. O treinador optou por escalar Félix Torres, zagueiro de origem, improvisado na posição. O jovem do Timão sequer foi relacionado para o banco de reservas.