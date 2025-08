Escalação de Cruzeiro x Botafogo: lateral volta a ser titular da Raposa

O lateral-direito William é a novidade no Cruzeiro para o jogo contra o Botafogo, neste domingo (3), às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima do turno. Depois de dois jogos fora da equipe, para um trabalho físico específico, William volta a começar jogando, já que Fagner sofreu fratura na fíbula direita, no empate por 0 a 0 com o CRB, quarta-feira (30), no Mineirão, pela Copa do Brasil.

O restante da equipe será aquele considerado titular:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

O Cruzeiro tenta voltar a vencer no Brasileirão depois de duas rodadas: o empate por 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena, e a derrota para o Ceará por 2 a 1, no Mineirão. Neste campeonato, a Raposa ainda não completou três jogos sem vitória. O time celeste está na vice-liderança, com 34 pontos, dois atrás do Flamengo.

Kaio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Cruzeiro defende tabu contra o Botafogo

O Cruzeiro não perde no Estádio Nilton Santos desde novembro de 2011, quando foi goleado pelo Flamengo por 5 a 1. Desde então, foram quatro vitórias e cinco empates. No total, são 16 jogos no Engenhão, com quatro vitórias, sete empates e cinco derrotas, com 23 gols marcados e 25 sofridos.

No confronto com o Botafogo, o Cruzeiro defende invencibilidade de quase 10 anos. A última derrota para o Alvinegro carioca foi em 2016, por 2 a 0, no Mineirão, pelo Brasileirão. São 13 jogos sem derrota, com cinco vitórias e oito empates.

No ano passado, a Raposa venceu os dois jogos contra o Botafogo: 3 a 2, no Mineirão, na primeira rodada do Brasileirão, e 3 a 0, no Nilton Santos, na abertura do returno, com um gol de William.