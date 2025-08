Torcedores do Corinthians se revoltam com gol sofrido: ‘Falha grotesca’

Jogando com time misto, o Corinthians sofreu gol do Fortaleza com apenas seis minutos de jogo neste domingo (3). Na Neo Química Arena, em São Paulo, Breno Lopes recebeu belo passe de Matheus Pereira para abrir o marcador. O gol sofrido pela equipe paulista tão cedo revoltou os torcedores nas redes sociais, que detonaram todo o sistema defensivo corintiano. Em especial, as críticas foram direcionadas aos zagueiros Félix Torres, Cacá e André Ramalho, além do goleiro Hugo Souza.

continua após a publicidade

- Cacá tomando bola nas costas, André Ramalho deixou o cara desfilar e, para terminar, o Hugo todo errado no gol. Ridículo. Falha grotesca! - escreveu um torcedor.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Dorival Júnior optou por poupar atletas na partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão de olho no jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, que será disputado na quarta-feira (6). No entanto, dois dos atletas mais criticados, André Ramalho e Hugo Souza, são titulares, o que também preocupou a torcida na web.

continua após a publicidade

O Corinthians entrou em campo com: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan, Charles e Breno Bidon; Dieguinho, Romero e Talles Magno.

Antes do início da rodada, o Corinthians ocupava a 11ª colocação na tabela do Brasileirão, sem vencer há três jogos na competição. A última vez que saiu com três pontos foi contra o maior rival do Fortaleza, no dia 16 de julho, após bater o Ceará por 1 a 0, no Castelão.

continua após a publicidade

Breno Lopes comemora gol marcado para o Fortaleza contra o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Jornalistas do Grupo Globo criticam Fluminense e Grêmio: ‘Longos 100 minutos de futebol’