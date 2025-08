Internacional terá ausências importantes contra o São Paulo

A divulgação dos relacionados para a partida da noite deste domingo (3) mostra que o Internacional terá ausências importantes no meio-campo para enfrentar o São Paulo. Alan Patrick, com virose, e Bruno Henrique, se recuperando de pancada na perna esquerda sofrida no jogo contra o Fluminense, na quarta-feira (30), estão fora. Além dos dois, o lateral-esquerdo Ramon está ausente por estar em negociação com o Vitória.

Colorado e Tricolor Paulista se enfrentam pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O Alvirrubro está na décima colocação da tabela, com 21 pontos, uma posição e um ponto atrás da equipe paulista.

As ausências e as novidades

A divulgação dos relacionados para o confronto com o São Paulo, trouxe as surpresas das ausências no meio-campo e duas novidades para o mesmo setor. O segundo volante Bruno Henrique ficou de fora por ter sofrido uma pancada no enfrentamento do meio da semana, pela Copa do Brasil.

Já o camisa 10 foi acometido de uma virose. Por conta disso, o Departamento Médico decidiu poupá-lo. Enquanto isso, o volante Richard, contratado junto ao Alanyaspor, da Turquia, e o uruguaio Alan Rodríguez, que veio o Argentinos Juniors, estão à disposição e devem começar no banco.

Com as ausências, Roger Machado deve mandar a campo o time com Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Tabata; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

Fora por estar em negociação

Enquanto isso, o lateral-esquerdo Ramon não foi chamado para o jogo porque está em negociação com o Vitória. O Leão da Barra estaria levando o reserva de Bernabei por empréstimo com opção de compra.

Os valores não foram divulgados pelo Inter, mas o Lance! apurou que a aquisição do atleta, ao final do empréstimo ocorreria por 1,5 milhão de euros (ou R$ 9,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos.