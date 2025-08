O Vitória está pronto para a partida contra o Palmeiras, marcada para as 19h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão. O técnico Fábio Carille ganha reforços importantes no elenco, mas não deve ter Matheuzinho à disposição para o confronto.

O camisa 10 segue em recuperação de uma fascite plantar (problema no calcanhar e na sola do pé) e deve desfalcar o Vitória pelo segundo jogo seguido. O volante Willian Oliveira deve se manter na posição, assim como foi no duelo contra o Mirassol.

Vale destacar que o zagueiro Neris se recuperou de lesão muscular e passa por transição. Já o jovem defensor Kauan Coutinho e o lateral Jamerson seguem em recuperação de fratura no tornozelo.

Por outro lado, Carille vai ter o retorno do atacante Erick, que cumpriu suspensão contra o Mirassol. Também podem pintar no time os reforços contratados recentemente pelo Vitória. Aitor Cantalapiedra, Rúben Ismael e Romarinho já estão regularizados, treinaram junto com o grupo e estarão à disposição.

Erick treina na Toca do Leão; veja provável escalação do Vitória contra o Palmeiras (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Diante disso, a provável escalação do Vitória contra o Palmeiras tem: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ronald e Willian Oliveira (Rúben Rodrigues); Erick, Lucas Braga (Osvaldo) e Renato Kayzer.

Como foi o último treino do Vitória?

O Rubro-Negro fechou, na tarde do último sábado, a preparação para encarar o Palmeiras. Os atletas participaram de um trabalho tático e de bola parada antes de iniciarem a concentração para o jogo na Chácara Vidigal Guimarães.

