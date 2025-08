O Corinthians terá muitas mudanças para enfrentar o Fortaleza, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior manteve apenas o goleiro Hugo Souza e o zagueiro André Ramalho em relação ao time que venceu o Palmeiras na última quarta-feira (30), pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Visando a partida de volta contra o rival, na quarta-feira (6), no Allianz Parque, Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa contra o Fortaleza. O Timão conta com três para o confronto: o zagueiro João Pedro Tchoca, suspenso pelo acúmulo de cartões; o lateral-esquerdo Hugo, que se recupera de uma cirurgia na hérnia inguinal; e Maycon, que trata uma lesão no músculo posterior da coxa.

Dorival Júnior aposta na mesma estratégia utilizada no empate contra o Botafogo, na última rodada do Brasileirão, e escala uma equipe alternativa. Destaque para a utilização de três atletas formados nas categorias de base do Timão: o lateral-direito Leo Mana, o volante Breno Bidon e o atacante Dieguinho.

continua após a publicidade

O Corinthians entra em campo com: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan, Charles e Breno Bidon; Dieguinho, Romero e Talles Magno.

O Fortaleza de Renato Paiva inicia o duelo com: Vinicius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Hugo Souza segue na equipe titular do Corinthians (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Busca por fim de jejum

O Corinthians ocupa a 11ª colocação na tabela do Brasileirão e não vence há três jogos na competição. A última vez que saiu com três pontos foi justamente contra o rival do Fortaleza, no dia 16 de julho, após bater o Ceará por 1 a 0, no Castelão.

O Timão não vence uma partida na Neo Química Arena pelo Brasileirão desde 18 de maio, quando bateu o Santos por 1 a 0, na nona rodada da competição. Desde então, empatou com Vitória e Cruzeiro, e foi derrotado para o Red Bull Bragantino.