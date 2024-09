Memphis fica fora de jogo pela Sul-Americana e data provável de estreia é revelada

Memphis Depay com penteado inspirado no escudo do Corinthians (Foto: Olavo Guerra/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 16:35 • Rio de Janeiro

Memphis Depay deve fazer sua estreia pelo Corinthians contra o Atlético-GO, no sábado, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela 27a rodada do Campeonato Brasileiro.



O atacante permaneceu em São Paulo e não viajou com o restante do elenco para Fortaleza, local do jogo desta terça-feira pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Internamente, é entendido que Memphis necessita de mais dias de treinamento para ter condições físicas para pode atuar por pelo menos 45 minutos. Por isso, a opção de ficar em São Paulo para intensificar os trabalhos no CT Joaquim Grava.



Memphis foi apresentado oficialmente na quinta-feira (12) - (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

A última partida de Memphis foi no dia 10 de julho, dois meses atrás, quando atuou pouco mais de 30 minutos pela Holanda na semifinal da Eurocopa contra a Inglaterra. O jogador deixou o campo sentindo um desconforto muscular.



Depois de passar por PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, Memphis terá em solo brasileiro a sua primeira experiência longe da Europa. O holandês assinou contrato válido até julho de 2026 e custará mais de R$ 70 milhões aos cofres do Corinthians.