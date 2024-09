Memphis tem rotina intensa de treinamentos em busca pela estreia com a camisa do Corinthians

(Foto: Olavo Guerra/Agência Corinthians)







Publicada em 16/09/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O atacante Memphis Depay treina intensivamente no CT Dr. Joaquim Grava em busca de fazer em breve sua estreia com a camisa do Corinthians.

O holandês não viajou com a equipe para o Rio de Janeiro, mas sim seguiu no Centro de Treinamento durante o final de semana fazendo atividades em dois períodos. O próprio jogador tem postado em nas redes sociais sua rotina de treinamento, com fotos de exercícios na academia, corridas e atividades com bola no campo do CT.

Memphis já foi registrado no BID da CBF e está inscrito no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. O Alvinegro só não poderá contar com o atleta na próxima fase da Copa do Brasil porque não conseguiu regularizar a situação dele a tempo de inscrevê-lo dentro do prazo estabelecido.

A ansiedade da torcida para ver o camisa 94 em campo é grande, mas o clube leva a situação com cautela. Durante a entrevista coletiva concedida após a derrota para o Botafogo no sábado (14), o técnico Ramón Díaz falou sobre a expectativa para contar com o jogador e com Carrillo, que fez sua estreia no Rio.

- Vamos tratar de deixar eles bem, faz tempo que não jogam, então estamos trabalhando com eles durante toda a semana. Possivelmente em uma semana vamos ter, não digo a 100%, condições para que eles joguem. Teremos duas semanas para voltar a jogar no Brasileiro e, seguramente, quando jogarmos como mandante, esperamos que eles estejam 100% para a partida - disse o técnico.

Memphis foi apresentado oficialmente na quinta-feira (12) (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

A última partida de Memphis foi no dia 10 de julho, quando atuou por cerca de 30 minutos pela Holanda na semifinal da Eurocopa contra a Inglaterra.

Em sua entrevista coletiva de apresentação, o próprio jogador relembrou que já estava há alguns meses sem jogar e que sua situação física seria avaliada pelo departamento médico do time.

- Eu estou vindo da Eurocopa, estou tentando ficar pronto o mais rápido possível. Vamos ver o que a equipe médica do Corinthians diz, mas quero estar pronto o mais rápido possível - afirmou o atleta.

Memphis Depay chegou ao Brasil na quarta-feira (11) de madrugada e fez seu primeiro treino nas instalações do Timão na quinta-feira (12) no período da tarde.