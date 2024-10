Matheus Pereira, do Cruzeiro, está entre os maiores criadores do futebol

Matheus Pereira, do Cruzeiro, é o jogador no Brasil que mais cria oportunidades para gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







04/10/2024

Destaque do Cruzeiro, Matheus Pereira entrega boas performances em campo e contribui efetivamente no ataque do clube mineiro, direta e indiretamente. Segundo levantamento do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), divulgado nesta terça-feira (1), o meia da Raposa apresenta alto índice de criação de jogadas e é o jogador de clube brasileiro mais alto do ranking mundial.

Essa pesquisa coletou dados de 60 ligas de todo o mundo, separando apenas os torneios dos "grandes cinco" da Europa: Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. No estudo, foram analisadas as criações de oportunidades para gol de cada jogador, assim: a frequência de passes para gol ou chances claras; passes certos para assistências ("segunda" assistência); e passes que quebram a defesa e são recebidos por companheiros.

Vale lembrar que a análise é feita em proporção com o nível da competição e os minutos jogados por jogo, considerados apenas os ateltas com pelo menos 360' na temporada.

Com o Lionel Messi liderando o grupo, o meia Matheus Pereira é o grande destaque do futebol brasileiro, em 17ª colocação no ranking mundial. O craque do Cruzeiro tem índice de 84,8, empatado com o colombiano Daniel Cataño, que joga no Millonarios FC (COL).

Embora seja o brasileiro atuante no Brasil mais bem colocado, não é o único e nem o primeiro nativo brasileiro na lista. O país do futebol tem sete representantes no ranking entre as 60 maiores ligas do mundo (tirando as cinco principais da Europa), com o ex-Flamengo Matheus Savio dentro do top 10, também aparecem Alan Patrick, Biel Teixeira, Caio Lucas, Bruno Tabata e Evander da Silva, depois de Matheus Pereira.

Matheus Savio foi revelado pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Cria da Gávea, Matheus Savio está no futebol japonês desde 2020, defendendo o Kashiwa Reysol. Hoje, é o oitavo jogador que mais entrega oportunidades para seus companheiros em campo. O meia conseguiu 87,7 pontos em 100 possíveis.

Confira brasileiros no ranking mundial

1. Lionel Messi - 98,2 - Inter Miami (EUA)

2. Iñigo Vicente - 94,4 - Racing de Santander (ESP/2)

3. Riqui Puig - 94,0 - Los Angeles Galaxy (EUA)

4. Akram Afif - 93,4 - Al-Sadd SC (QAT)

5= Bebars Natcho - 92,4 - FK Partizan (SRB)

5= Moussa Diaby - 92,4 - Al-Ittihad (KSA)

7. Milot Rashica - 90,3 - Beşiktaş JK (TUR)

8. Matheus Savio - 87,7 - Kashiwa Reysol (JPN)

9. Joey Veerman - 87,6 - PSV Eindhoven (HOL)

10. Luciano Acosta - 87,1 - FC Cincinnati (EUA)

11= Magnus Wolff Eikrem - 86,8 - Molde FK (NOR)

11= Santiago Rodríguez - 86,8 - New York City (EUA)

13. Shoya Nakajima - 86,7 - Urawa Reds (JPN)

14. Adem Zorgane - 86,6 - Urawa Reds (JPN)

15. Ryan Gauld - 85,3 - Vancouver Whitecaps (EUA)

16. Lucas Rios - 85,0 - Once Caldas (COL)

17= Daniel Cataño - 84,8 - Millonarios FC (COL)

17= Matheus Pereira - 84,8 - Cruzeiro EC (BRA)

19= Sadio Mané - 84,7 - Al-Nassr FC (KSA)

19= Juan Quintero - 84,7 - Racing Club (ARG)

21. Nacho Fernández - 84,0 - River Plate (ARG)

22. Robin Lod - 83,8 - Minnesota United (EUA)

23. Simen Nordli - 83,7 - Randers FC (DNK)

24. Jorge Luna - 83,3 - Deportes Copiapó (CHI)

25. Kendry Páez - 83,2 - Independiente del Valle (ECU)

26. Pablo Ceppelini - 83,0 - Atlético Nacional (COL)

27. Alan Patrick - 82,6 - SC Internacional (BRA)

28= Makoto Mitsuta - 82,5 - Sanfrecce Hiroshima (JPN)

28= Jarne Steuckers - 82,5 - KRC Genk (BEL)

28= Finn Azaz - 82,5 - Middlesbrough FC (ING/2)

28= Cucho Hernández - 82,5 - Columbus Crew (EUA)

32= Zlatko Tripić - 82,2 - Viking FK (NOR)

32= Biel Teixeira - 82,2 - CE Bahia (BRA)

34. Carlos Álvarez - 82,0 - Levante UD (ESP/2)

35. Caio Lucas - 81,9 - Sharjah FC (EAU)

36. Bruno Tabata - 81,7 - SC Internacional (BRA)

37= Karim Benzema - 81,6 - Al-Ittihad (KSA)

37= Evander da Silva - 81,6 - Portland Timbers (EUA)