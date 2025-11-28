Matemático detalha briga e chances de rebaixamento no Brasileirão
Tristão Garcia detalhou situações de candidatos ao descenso faltando duas rodadas
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasileirão vai chegando ao fim e, além da briga pelo título e por vaga na próxima Libertadores, a contra o rebaixamento para a Série B de 2026 esquentou nas últimas rodadas. Muitos candidatos fugindo do descenso, ponto a ponto na luta, e o matemático Tristão Garcia, ao Lance!, atualizou as chances de queda dos envolvidos e explicou como é feito o estudo.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Sensação do Brasileirão, Mirassol renova com técnico Rafael Guanaes
Futebol Nacional26/11/2025
- Corinthians
Dorival Júnior enfrenta ‘fantasma’ em reta final do Brasileirão com o Corinthians
Corinthians27/11/2025
- Futebol Nacional
Ceará pode ‘decidir’ título do Brasileirão; entenda
Futebol Nacional27/11/2025
➡️ Vaquinha do Corinthians chega ao fim: veja quem mais doou e quanto foi arrecadado
Na rodada do Brasileirão diluída ao longo da semana, o Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino fora de casa e voltou ao jogo. O Juventude, 19º colocado, à frente do lanterna Sport, tem seis pontos a menos em relação ao Vitória, primeiro fora da zona. De acordo com Tristão, o Papo é virtual rebaixado, beirando os 99% de chance.
— O Juventude, com 99% de chance, está virtualmente rebaixado. Portanto, restam claramente abertas duas vagas na Série B do ano que vem. Os dos riscos mais importantes estão no Z-4 também, mas com os números alterados em relação à última rodada. Há Vasco e Ceará acima, com 4% e 5%, mas que precisam ser bastante incompetentes e muito azarados faltando apenas três rodadas. A leitura mais rápida que se tem é de quatro times para duas vagas. Brigam mais forte Fortaleza, Santos, Vitória e Inter.
Tristão Garcia, ao Lance!, fez o novo cálculo de acordo com seus estudos. O Fortaleza diminuiu a chance, ainda que alta, enquanto Inter, Santos e Vitória tiveram os percentuais aumentados. O matemático explicou o método para os cálculos no Brasileirão.
— O programa consegue enxergar que um time tem melhor ciclo que o outro. Aí olha o confronto direto, se ganhou, olha os grandes jogos, a quantidade de jogos e vitórias fora de casa… Vai além do número frio. Fator local, momentos das equipes também contam nisso. Aí você vai traçando o perfil dentro desses quesitos. É um modelo testado há mais de 20 anos e que acerta a cada edição. O estudo caso a caso funciona.
Veja as chances de rebaixamento no Brasileirão
20º Sport (já rebaixado)
19º Juventude - 99%
18º Fortaleza - 73%
17º Santos - 61%
16º Vitória - 43%
15º Internacional - 15%
14º Ceará - 5%
13º Vasco - 4%
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias