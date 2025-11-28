Matemático detalha briga e chances de rebaixamento no Brasileirão

O Brasileirão vai chegando ao fim e, além da briga pelo título e por vaga na próxima Libertadores, a contra o rebaixamento para a Série B de 2026 esquentou nas últimas rodadas. Muitos candidatos fugindo do descenso, ponto a ponto na luta, e o matemático Tristão Garcia, ao Lance!, atualizou as chances de queda dos envolvidos e explicou como é feito o estudo.

Na rodada do Brasileirão diluída ao longo da semana, o Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino fora de casa e voltou ao jogo. O Juventude, 19º colocado, à frente do lanterna Sport, tem seis pontos a menos em relação ao Vitória, primeiro fora da zona. De acordo com Tristão, o Papo é virtual rebaixado, beirando os 99% de chance.

— O Juventude, com 99% de chance, está virtualmente rebaixado. Portanto, restam claramente abertas duas vagas na Série B do ano que vem. Os dos riscos mais importantes estão no Z-4 também, mas com os números alterados em relação à última rodada. Há Vasco e Ceará acima, com 4% e 5%, mas que precisam ser bastante incompetentes e muito azarados faltando apenas três rodadas. A leitura mais rápida que se tem é de quatro times para duas vagas. Brigam mais forte Fortaleza, Santos, Vitória e Inter.

Tristão Garcia, ao Lance!, fez o novo cálculo de acordo com seus estudos. O Fortaleza diminuiu a chance, ainda que alta, enquanto Inter, Santos e Vitória tiveram os percentuais aumentados. O matemático explicou o método para os cálculos no Brasileirão.

— O programa consegue enxergar que um time tem melhor ciclo que o outro. Aí olha o confronto direto, se ganhou, olha os grandes jogos, a quantidade de jogos e vitórias fora de casa… Vai além do número frio. Fator local, momentos das equipes também contam nisso. Aí você vai traçando o perfil dentro desses quesitos. É um modelo testado há mais de 20 anos e que acerta a cada edição. O estudo caso a caso funciona.

Fortaleza venceu e segue na luta contra o rebaixmento no Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza)

Veja as chances de rebaixamento no Brasileirão

20º Sport (já rebaixado)

19º Juventude - 99%

18º Fortaleza - 73%

17º Santos - 61%

16º Vitória - 43%

15º Internacional - 15%

14º Ceará - 5%

13º Vasco - 4%

