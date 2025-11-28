menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Hernán Crespo abre o jogo sobre permanência no São Paulo em 2026

Técnico abriu o jogo sobre planejamento para 2026

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 28/11/2025
00:21
Hernán Crespo desabafou em coletiva (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)
imagem cameraHernán Crespo desabafou em coletiva (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Hernán Crespo falou sobre seu futuro no São Paulo pensando na temporada 2026. Nesta quinta-feira (27), o Tricolor foi derrotado por 6 a 0 pelo Fluminense em uma das derrotas mais complicadas do ano.

Mesmo com a fase complicado do time e a distância da zona de classificação para a Libertadores, Hernán Crespo assegurou seu futuro, dizendo que acredita nas promessas que foram feitas.

- A diretoria falou para mim desde que cheguei que não tinha dinheiro, que não iam contratar e que tínhamos que nos salvar. Estamos planejando o futuro, mas tenho que ver claro o que podemos fazer, as ideias eu tenho claras, estou confiando no que eles falaram, que ate dezembro não teria dinheiro e que de repente em janeiro as coisas podem melhorar - disse.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Hernán Crespo São Paulo
Crespo falou sobre resultado do São Paulo (Foto: ESDRAS MARTINS/Mochila Press/Gazeta Press)

- A ideia é continuar e planejar o futuro, pois tenho que acreditar e confiar, pois quero o melhor para o São Paulo e acho que posso fazer parte e ser solução. Confiar que as coisas vão acontecer, então faz parte da minha vida, não tenho como explicar porque tenho tanto amor pelo São Paulo, mas é assim e tento ajudar. Quando a diretoria achar que eu não posso ajudar, vou sair ou vou ser demitido pela segunda vez do São Paulo (risos). Como jogador, eu fui assim, tentei ganhar em todos os lados e como técnico fui assim também, fui um dos poucos que ganhou em três continentes diferentes, então posso ser parte da solução. Neste momento, a ideia é reconstruir - completou.

➡️Fluminense tem noite de destaque e massacra o São Paulo no Maracanã

Como foi a derrota do São Paulo?

Em noite de Maracanã, o Fluminense dominou as ações e venceu o São Paulo por 6 a 0, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Luís Zubeldía chega aos 58 pontos, assume a quinta colocação e confirma presença na fase preliminar da Copa Libertadores.

O São Paulo, por sua vez, vê o objetivo continental ficar mais distante. Estacionado nos 48 pontos e preso à oitava posição, o Tricolor Paulista se afasta ainda mais da disputa por uma vaga no G7.

Em números, a noite foi extremamente amarga para o time de Hernán Crespo. Esta foi a pior goleada do ano, e além disso, o pior resultado em um jogo contra o Fluminense. E justamente em um reencontro com o ex-treinador.

circulo com pontos dentroTudo sobre

