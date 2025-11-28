John Kennedy abre o jogo após goleada do Fluminense: 'Eu estava chateado'
Tricolor venceu o São Paulo por 6 a 0
Autor do quarto gol do Fluminense na vitória por 6 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, John Kennedy celebrou o retorno às redes e destacou o peso do resultado para a confiança na reta final do Brasileirão. O atacante admitiu que vinha incomodado com a sequência sem marcar, mas ressaltou que a goleada tem potencial para mudar o momento pessoal e coletivo.
— É importante estar sempre fazendo gol, principalmente para atacante. Eu estava um pouco chateado… fiz alguns bons jogos, outros não tão bem, mas sem fazer gol. Voltando a marcar hoje, a confiança fica maior e a gente joga mais leve — disse.
JK também valorizou a atuação dominante do time, que construiu o placar elástico desde o início e não deu chances ao adversário, aproveitando o ritmo forte imposto por Zubeldía.
— Acho que o Fluminense vem em uma crescente muito boa, isso facilita muito. Hoje não foi diferente. A gente pegou o São Paulo um pouco abaixo do esperado, mas imprimimos nosso ritmo desde o início e fomos muito felizes e eficientes — completou.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Tricolor volta a campo na terça-feira, dia 2, contra o Grêmio. Fora de casa, a bola rola às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o São Paulo joga na quarta-feira, dia 3, contra o Internacional. O jogo será mandado na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília). Com o resultado, o Fluminense chegou aos 58 pontos, assumiu a quinta colocação e garantiu vaga na Libertadores de 2026. John Kennedy chegou ao seu segundo gol desde o retorno ao clube.
