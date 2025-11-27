Hernán Crespo abre o coração sobre momento do São Paulo e desabafa

Hernán Crespo abriu o coração e desabafou após a derrota do São Paulo por 6 a 0 contra o Fluminense nesta quinta-feira (27). Além de ter sido o pior resultado do ano e um dos piores da década, praticamente afastou o time da luta pela vaga na Libertadores ano que vem.

Em coletiva de imprensa, Crespo foi sincero. O argentino falou sobre o resultado, sobre a fase do time e sobre o carinho que recebe do torcedor, mesmo com o momento do time. Ao analisar comentários e manifestações da torcida, o entendimento é que a crise do clube passa mais por uma questão de bastidor.

- O torcedor ficará sempre aqui, eu sou só um estrangeiro que aprendeu a amar o São Paulo e topou colocar a cara para ajudar o clube, esperando que sejamos a solução. A ideia é aproveitar os anos que tenho de carreira para ajudar, o caminho é claro, a ideia é acompanhar a mudança profunda que precisa ser feita - disse Crespo.

O técnico alegou que o são-paulino "não merece" este tipo de resultado. Para o argentino, existem muitas coisas a serem melhoradas.

- Não podemos jogar, encontramos um time que teve um pênalti, fez um gol na primeira chegada e a gente não podia fazer nada. Eles jogaram bem e aconteceu o que aconteceu, foi a tempestade perfeita. Agora o que vai acontecer, um resultado como o de hoje pode acelerar as coisas, o planejamento para o ano que vem, temos muitas coisas a melhorar, já elencamos - completou.

Crespo abriu o jogo sobre 2026 (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Planejamento para 2026

Hernán Crespo foi questionado sobre o planejamento para 2026 e se existe futuro na equipe. De acordo com o treinador, está lidando com o que tem em mãos, revelando assuntos que já havia tratado com a diretoria.

- A diretoria falou para mim desde que cheguei que não tinha dinheiro, que não iam contratar e que tínhamos que nos salvar. Estamos planejando o futuro, mas tenho que ver claro o que podemos fazer, as ideias eu tenho claras, estou confiando no que eles falaram, que ate dezembro não teria dinheiro e que de repente em janeiro as coisas podem melhorar - disse Crespo.