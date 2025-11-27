Libertadores: Torcida do Palmeiras reúne milhares em Lima em festa com sinalizadores

LIMA (PER) — A torcida do Palmeiras fez uma verdadeira festa nesta quinta-feira (27) em Lima, no Peru, palco da final da Libertadores. Dois dias antes de enfrentar o Flamengo no Estádio Monumental U, o Alviverde já conta com a força de torcedores na capital peruana.

Torcida do Palmeiras altera rotina, opina sobre titulares e tem clima de paz com flamenguistas

Os palestrinos se reuniram no distrito de Barranco, em frente ao bar Beer Haus, e cerca de mil pessoas estiveram presentes no local para demonstrar apoio ao Verdão. A concentração de palmeirenses teve músicas entoadas e sinalizadores nas cores do clube.

Os estabelecimentos no entorno do local foram "decorados" com bandeirões da torcida do Palmeiras, que fechou o quarteirão e tomou conta do local. O Lance! esteve presente e registrou a festa dos torcedores alviverdes.

Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Como foi o dia do Palmeiras em Lima

O Palmeiras treinou pela primeira vez, na tarde desta quinta-feira (27), em Lima, escolhida como palco da decisão da Libertadores contra o Flamengo. Na capital peruana, o clube utiliza as instalações do Allianz Lima para ajustar detalhes finais em busca do tetracampeonato.

O treino desta quinta foi fechado à imprensa, mas Abel manteve a rotina de atividades táticas e ajustes posicionais. A delegação alviverde volta ao Estádio Alejandro Villanueva nesta sexta-feira, às 16h (18h no horário de Brasília), para a última sessão de treinos antes da decisão continental. A bola rola para a final da Libertadores no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras