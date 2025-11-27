menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Libertadores: Torcida do Palmeiras reúne milhares em Lima em festa com sinalizadores

Torcedores alviverdes tomam conta de rua na capital peruana, sede da final da competição continental

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
Enviado especial
Dia 27/11/2025
23:37
Torcida Palmeiras Lima Libertadores (2)
imagem cameraTorcida do Palmeiras em Lima antes da final da Libertadores (Foto: Vitor Palhares / Lance!)
  Mais Notícias

LIMA (PER) — A torcida do Palmeiras fez uma verdadeira festa nesta quinta-feira (27) em Lima, no Peru, palco da final da Libertadores. Dois dias antes de enfrentar o Flamengo no Estádio Monumental U, o Alviverde já conta com a força de torcedores na capital peruana.

Os palestrinos se reuniram no distrito de Barranco, em frente ao bar Beer Haus, e cerca de mil pessoas estiveram presentes no local para demonstrar apoio ao Verdão. A concentração de palmeirenses teve músicas entoadas e sinalizadores nas cores do clube.

Os estabelecimentos no entorno do local foram "decorados" com bandeirões da torcida do Palmeiras, que fechou o quarteirão e tomou conta do local. O Lance! esteve presente e registrou a festa dos torcedores alviverdes.

Como foi o dia do Palmeiras em Lima

O Palmeiras treinou pela primeira vez, na tarde desta quinta-feira (27), em Lima, escolhida como palco da decisão da Libertadores contra o Flamengo. Na capital peruana, o clube utiliza as instalações do Allianz Lima para ajustar detalhes finais em busca do tetracampeonato.

O treino desta quinta foi fechado à imprensa, mas Abel manteve a rotina de atividades táticas e ajustes posicionais. A delegação alviverde volta ao Estádio Alejandro Villanueva nesta sexta-feira, às 16h (18h no horário de Brasília), para a última sessão de treinos antes da decisão continental. A bola rola para a final da Libertadores no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.

Palmeiras torcida Libertadores Lima
Torcida do Palmeiras toma conta de rua em Lima dois dias antes da final da Libertadores contra o Flamengo (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

