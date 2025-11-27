Rui Costa se manifesta após derrota trágica do São Paulo e sobre fala de Luiz Gustavo

Rui Costa, diretor executivo do São Paulo, se manifestou após a derrota do time por 6 a 0 e se posicionou sobre fala polêmica de Luiz Gustavo, que pediu uma posição mais firme de "quem vem de cima".

continua após a publicidade

Com 15 desfalques e um clima de instabilidade e polêmicas do lado político do clube, o veterano chamou a responsabilidade. Em um forte discurso, Luiz Gustavo deixou claro que "ninguém pode se esconder" e que somente os jogadores estavam sendo apontados como culpados.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Sou um cara que desde quando nasci aprendi a ser honesto. Nada é por acaso, o dia de hoje não foi por acaso. O São Paulo é um time que eu aprendi a respeitar, a amar, e a gente tem que começar a falar verdade. As pessoas precisam começar a assumir algumas situações. A gente está aqui fora, botando a cara, a culpa é nossa. Nós jogadores que vimos a m*rda de hoje, esse clube é um clube muito grande e merece, de uma vez por todas, ter uma direção, um plano claro. Queremos de uma vez por todas uma direção clara sobre o que queremos desse clube. Eu não sei o que vou fazer da minha vida, mas vou sair de cabeça erguida. E sair de cabeça erguida é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas um a coisa é certa: está na hora do São Paulo colocar as caras onde precisa colocar, assumir responsabilidade, assumir de cima para baixo, para que esse clube possa ser uma coisa grande no futebol - disparou o jogador.

continua após a publicidade

➡️Fluminense tem noite de destaque e massacra o São Paulo no Maracanã

Rui Costa, em entrevista após o jogo, se manifestou e aproveitou a resposta para pedir desculpa ao torcedor do São Paulo após o resultado. O dirigente destacou que isso não traduz a história do clube e entende o posicionamento do volante.

- Depois de um resultado como esse, vergonhoso e vexatório, que não condiz com a história do São Paulo, não condiz com o trabalho que se faz todos os dias, ele demonstra indignação, é difícil para um atleta com a história dele e ele deixou isso claro no vestiário. Estamos todos marcados por isso, isso orienta a emoção, ele cobra todos, fez uma autocrítica também, são pessoas responsáveis. Não adianta apontar o dedo para treinador, jogador, somos todos responsáveis, todos nós precisamos ter a capacidade de entender o que gera em um atleta um resultado como esse, ter racionalidade no que precisamos intervir. Não há nada que justifique o resultado de hoje ou a forma na qual a equipe se comportou, precisamos pedir desculpas para o torcedor e entender que o caminho tem muito trabalho - destacou.

continua após a publicidade

São Paulo sofreu derrota dramática (Foto: AndrÃ© Fabiano/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Como foi a derrota do São Paulo?

Em noite de Maracanã, o Fluminense dominou as ações e venceu o São Paulo por 6 a 0, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Luís Zubeldía chega aos 58 pontos, assume a quinta colocação e confirma presença na fase preliminar da Copa Libertadores.

O São Paulo, por sua vez, vê o objetivo continental ficar mais distante. Estacionado nos 48 pontos e preso à oitava posição, o Tricolor Paulista se afasta ainda mais da disputa por uma vaga no G7.

Em números, a noite foi extremamente amarga para o time de Hernán Crespo. Esta foi a pior goleada do ano, e além disso, o pior resultado em um jogo contra o Fluminense. E justamente em um reencontro com o ex-treinador.