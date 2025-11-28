Andreas Pereira vive renascimento no Palmeiras após erro decisivo em final

Andreas Pereira surge como personagem central em nova final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, agora do lado alviverde da história. Depois do erro que definiu o título em 2021, de uma saída conturbada do clube carioca, de um período de crescimento no futebol europeu e, por fim, do retorno ao Brasil para defender o Verdão, o meia reencontra o rival em outro contexto.

Assim como disse em outras entrevistas, o camisa 8 afirma que o erro que originou o gol de Deyverson, já na prorrogação do confronto, ficou no passado. Para ele, o momento marca um novo começo, livre do peso de decisões anteriores e alinhado à disputa por títulos, cenário que aparece no horizonte do Palmeiras em Lima.

- Sobre o que aconteceu no passado, já passou. Isso são coisas normais, essas provocações são coisas de torcida. Eu não dou muita atenção. Sou profissional. Estou focado aqui - disse Andreas Pereira, durante apresentação na Academia de Futebol.

- Cheguei aqui nesse grande clube e quero escrever minha história a partir do próximo jogo que vai começar. Eu quero ter uma bela história, ter muito sucesso aqui com muitos títulos daqui para frente. Para mim, esse é o mais importante. Espero que eu possa ficar aqui o maior tempo possível, e ser vencedor o maior tempo possível - finalizou.

Antigo sonho da diretoria do Palmeiras, que tentou a contratação de Andreas em outras janelas, o meio-campista chegou sem os holofotes de outrora. Ao mesmo tempo, se firmou como um dos pilares da equipe no segundo semestre, justamente na reta final da corrida pelo título do Brasileirão e da Libertadores.

Agora, cabe ao jogador reencontrar a boa fase, assim como o elenco do Palmeiras, que está há cinco partidas sem vencer. O resultado colocaria Andreas diante de seu primeiro título continental e daria ao clube o quarto troféu da Libertadores, o suficiente para transformar o Palmeiras no maior campeão do continente entre os brasileiros.