Vaquinha do Corinthians chega ao fim: veja quem mais doou e quanto foi arrecadado

A Gaviões da Fiel lançou, em novembro de 2024, a campanha "Doe Arena", iniciativa de financiamento coletivo criada para contribuir com o Corinthians na quitação da dívida com a Caixa Econômica Federal pela construção da Neo Química Arena. Depois de um ano de mobilização, o movimento foi encerrado pelos torcedores.

A vaquinha corinthiana arrecadou R$ 41.420.844,19, valor que corresponde a 5,92% da meta estabelecida. A ação tinha previsão de término em maio deste ano, mas a organização conseguiu prolongar o período de arrecadação até 31 de dezembro de 2025.

A dívida teve origem em 2013, quando o clube recebeu um empréstimo de R$ 400 milhões da Caixa para erguer o estádio que abrigou jogos da Copa do Mundo de 2014. Com a incidência de juros ao longo dos anos, o montante total chegou a aproximadamente R$ 700 milhões.

— Há um ano, a Fiel abraçou um sonho: ajudar o Corinthians na quitação da nossa casa. E o que veio depois foi histórico... Foram mais de novecentas e cinco mil doações, R$ 41 milhões arrecadados, onze certificados eternizados. Mas acima de tudo: foi união, foi raça, foi amor puro ao Corinthians. A campanha Doe Arena chega ao fim com a certeza de que só a torcida mais apaixonada do mundo poderia fazer isso acontecer. Cada doação, cada ingresso virtual, cada nome estampado… foi um tijolo nessa história feita pela gente, para o Corinthians. Obrigado a todos que fizeram parte. E nossa gratidão aos parceiros e voluntários que caminharam com a gente nessa jornada inesquecível — disse a Gaviões da Fiel por meio de nota oficial.

Quem já doou na Vaquinha?

Entre os nomes conhecidos que contribuíram estão Serginho Groisman, MC Hariel e Rubens Ermírio de Moraes, herdeiro do Grupo Votorantim. O jogador Emerson Sheik e o goleiro Cássio, hoje no Cruzeiro, também participaram da iniciativa.

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), também fez sua doação. O valor da contribuição com a campanha da Gaviões da Fiel, entretanto, não foi revelado.

Torcida corinthiana encerra a campanha Doe Arena após um ano de mobilização (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

Ranking de Doadores Neo Química Arena

1º - Esportes Gaming Brasil LTDA (Esportes da Sorte)

2º - Membros do Canal do Povo Escolhido

3º - Fatal Model Provedor de Conteúdo da Internet LTDA (Fatal Models)

4º - Fiel USA

5º - BPC Promoção e Eventos Ltda

Top-5 estados