Vaquinha do Corinthians chega ao fim: veja quem mais doou e quanto foi arrecadado
Torcida encerra a campanha após um ano e ultrapassa a marca dos R$ 41 milhões
A Gaviões da Fiel lançou, em novembro de 2024, a campanha "Doe Arena", iniciativa de financiamento coletivo criada para contribuir com o Corinthians na quitação da dívida com a Caixa Econômica Federal pela construção da Neo Química Arena. Depois de um ano de mobilização, o movimento foi encerrado pelos torcedores.
A vaquinha corinthiana arrecadou R$ 41.420.844,19, valor que corresponde a 5,92% da meta estabelecida. A ação tinha previsão de término em maio deste ano, mas a organização conseguiu prolongar o período de arrecadação até 31 de dezembro de 2025.
A dívida teve origem em 2013, quando o clube recebeu um empréstimo de R$ 400 milhões da Caixa para erguer o estádio que abrigou jogos da Copa do Mundo de 2014. Com a incidência de juros ao longo dos anos, o montante total chegou a aproximadamente R$ 700 milhões.
— Há um ano, a Fiel abraçou um sonho: ajudar o Corinthians na quitação da nossa casa. E o que veio depois foi histórico... Foram mais de novecentas e cinco mil doações, R$ 41 milhões arrecadados, onze certificados eternizados. Mas acima de tudo: foi união, foi raça, foi amor puro ao Corinthians. A campanha Doe Arena chega ao fim com a certeza de que só a torcida mais apaixonada do mundo poderia fazer isso acontecer. Cada doação, cada ingresso virtual, cada nome estampado… foi um tijolo nessa história feita pela gente, para o Corinthians. Obrigado a todos que fizeram parte. E nossa gratidão aos parceiros e voluntários que caminharam com a gente nessa jornada inesquecível — disse a Gaviões da Fiel por meio de nota oficial.
Quem já doou na Vaquinha?
Entre os nomes conhecidos que contribuíram estão Serginho Groisman, MC Hariel e Rubens Ermírio de Moraes, herdeiro do Grupo Votorantim. O jogador Emerson Sheik e o goleiro Cássio, hoje no Cruzeiro, também participaram da iniciativa.
Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), também fez sua doação. O valor da contribuição com a campanha da Gaviões da Fiel, entretanto, não foi revelado.
Ranking de Doadores Neo Química Arena
1º - Esportes Gaming Brasil LTDA (Esportes da Sorte)
2º - Membros do Canal do Povo Escolhido
3º - Fatal Model Provedor de Conteúdo da Internet LTDA (Fatal Models)
4º - Fiel USA
5º - BPC Promoção e Eventos Ltda
Top-5 estados
- 1º - São Paulo
- 2º - Paraná
- 3º - Pernambuco
- 4º - Minas Gerais
- 5º - Santa Catarina
