Rumo ao Palmeiras? Veja quanto vale Marlon Freitas, do Botafogo
Volante do Glorioso despertou o interesse da equipe paulista
O símbolo maior. O capitão do Botafogo. Rosto em bandeira da torcida alvinegra pelas últimas temporadas, Marlon Freitas pode deixar o clube nos próximos dias, e justamente para o Palmeiras. O time paulista, de embates recentes históricos, pode receber o jogador de 30 anos. Mas qual o valor de mercado dele?
De acordo com o site especializado Transfermarkt, Marlon Freitas está avaliado em € 6 milhões. Na conversão atual, R$ 39,1 milhões. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, os anos mais recentes são os de maior valorização do meio-campista.
Carreira
Revelado no Fluminense, Marlon Freitas tem primeira avaliação em 2016: ele valia € 100 mil na ocasião, quando tinha 21 anos. O valor se manteve até dezembro de 2017, quando a valorização lhe rendeu € 800 mil como valor. A avaliação recuou a € 600 mil em maio de 2018.
Já no Atlético-GO, o volante foi avaliado pela primeira vez em abril de 2020. O valor dele era € 475 mil e houve aumento para € 750 mil cinco meses depois. Depois, manutenção. Mas em maio de 2021 foi confirmado novo aumento: € 1 milhão. E que precedeu nova disparada: € 1,7 milhão em dezembro.
O valor se manteve no abril e no agosto seguintes, voltou a subir - agora a € 2,5 milhões - em novembro de 2022 e se transferiu para o Botafogo.
Auge
Pouco depois de chegar no time em que faria história, Marlon Freitas, aos 28 anos, seria avaliado em € 2,7 milhões. Era abril de 2023. Em julho, tal valor seria de € 3 milhões e, em dezembro, de € 3,5 milhões. Em março e em junho de 2024, repetição do número.
A estabilidade parecia dada, mas o valor dele subiu para € 4 milhões em setembro e disparou para € 7 milhões em dezembro do ano passado. Auge histórico dele e do clube.
E mesmo quando houve recuo, em junho deste 2025, foi para € 6 milhões. Valor que se repetiu no último dia 9 de dezembro.
