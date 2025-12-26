Palmeiras negocia reposição por valor inferior à venda de Aníbal

O Palmeiras tenta acertar a contratação de Marlon Freitas, que chegaria como reposição para a saída de Aníbal Moreno. O clube possui tratativas avançadas com o Botafogo pelo volante e pretende desembolsar cerca de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação atual).

O valor, por sua vez, é inferior ao arrecadado com a venda de Aníbal para o River Plate. Ao todo, 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões) foram investidos no camisa 5, que estava em baixa com a comissão técnica após uma temporada de oscilações.

Marlon Freitas pode atuar como volante ou segundo homem de meio-campo, setor que gerou preocupação durante a temporada e chegou a contar com o zagueiro Bruno Fuchs improvisado em alguns momentos do segundo semestre.

Após negociar Aníbal Moreno com o futebol argentino, a diretoria do Palmeiras não tem a intenção de perder outros jogadores do setor. Assim, Emiliano Martínez, apesar de sondagens, deve permanecer no elenco no início da temporada e tende a ganhar maior protagonismo após a saída do então companheiro.

Aníbal Moreno foi negociado pelo Palmeiras para o River Plate (Foto: Divulgação / River Plate)

Lucas Evangelista é outro nome que pode ser utilizado pela comissão técnica de Abel Ferreira no setor. O jogador, que se recupera de cirurgia após romper o tendão do músculo posterior da coxa direita, realizou trabalho específico de recuperação até o dia 23 de dezembro com membros do departamento médico, com o intuito de acelerar o processo.

A tendência, no entanto, é que não esteja à disposição para a estreia do Palmeiras na próxima temporada, no dia 10 de janeiro, contra a Portuguesa, fora de casa. Devido às reformas no gramado do Allianz Parque, o clube atuará na Arena Barueri até o fim de fevereiro, caso o prazo divulgado seja cumprido.