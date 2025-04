Desta vez, as falhas individuais foram determinantes para o Botafogo seguir sem vencer no Brasileirão. No lance que decidiu o jogo, John e Gregore bobearam e o Atlético-MG decidiu para conquistar os primeiros três pontos na competição.

O Botafogo até que fez um primeiro tempo honesto e equilibrado. Inclusive, também teve oportunidades para poder abrir o placar. Por outro lado, a equipe errava diversos passes, da mesma forma que em outros jogos.

Na volta do intervalo, o Botafogo sequer teve tempo para entrar no jogo. Logo aos 2 minutos, Cuello abriu o placar num vacilo de duas peças fundamentais. O cruzamento de Gabriel Menino passou pela pequena área e, John ficou não saiu do gol. Gregore deixou o atacante argentino livre, que balançou a rede.

Se a montanha já era grande, ficou ainda maior com a expulsão de David Ricardo. O zagueiro, que teve a árdua tarefa de substituir Alexander Barboza, estava fazendo uma partida segura. No entanto, em mais uma bobeada de Gregore, que errou um passe, o Atlético-MG arrancou em contra-ataque, e o zagueiro alvinegro derrubou Hulk. Consequentemente, foi expulso pelo fato de que o atacante do Galo estava indo sozinho na direção do gol.

Mesmo com um a menos, o Botafogo se lançou ao ataque para tentar o empate. No entanto, o time esbarrou nas próprias limitações.

Agora, o Botafogo busca a recuperação na 3ª rodada do Grupo A da Libertadores. O Alvinegro volta a campo para enfrentar o Estudiantes, da Argentina, em La Plata. A bola rola às 21h30 desta quarta-feira (23), no Estádio Jorge Luis Hirschi.