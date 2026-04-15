Marcelo Hermes exalta torcida do Criciúma após vitória na Série B: 'Maravilhosa'

O Criciúma venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 na última sexta-feira (10), no Heriberto Hülse, e conquistou os primeiros três pontos como mandante na Série B de 2026. O gol foi marcado por Otero, em cobrança de falta no último minuto. Com o resultado, a equipe chegou a sete pontos e assumiu, de forma momentânea, a quarta colocação.

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O time comandado por Eduardo Baptista atuou parte do segundo tempo com um jogador a menos. Mesmo assim, conseguiu sustentar o resultado construído no fim. No primeiro tempo, o lateral Marcelo Hermes foi uma das principais opções ofensivas e permaneceu em campo durante toda a partida. Após o jogo, o camisa 22 destacou o apoio da torcida e a evolução do elenco ao longo da competição.

— Essa torcida é maravilhosa, sempre nos apoia e hoje não foi diferente. Nosso plantel está cada vez mais entrosado com o trabalho do professor Eduardo e a tendência é melhorarmos cada vez mais — afirmou.

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O Criciúma volta a campo no próximo domingo (19), às 20h (de Brasília), quando enfrenta o Fortaleza fora de casa, pela sequência da Série B.

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Marcelo Hermes em ação pelo Criciúma contra o Botafogo-SP (Foto: Celso da Luz/ Criciúma E.C.)

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