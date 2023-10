Consequentemente, a declaração de Abel gerou polêmica nos bastidores do Santos. Técnico do Peixe, Marcelo Fernandes se posicionou após a resposta do treinador português, enaltecendo a vitória da sua equipe na Arena Barueri e afirmando que "deve-se ter cuidado com o que se fala". No comando do Alvinegro, Marcelo detém 100% de aproveitamento - três jogos e três vitórias.