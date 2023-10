Porém o bom momento não é de hoje. Marcos Leonardo é o artilheiro do Peixe na temporada, com 12 gols em 20 jogos do Brasileirão. O poder de decisão do jovem centroavante vem sendo fundamental para a recuperação do Santos na competição nacional, visto que nas três vitórias consecutivas do Alvinegro, o camisa 9 balançou a rede em todas - não foi diferente neste domingo.