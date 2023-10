- Falei isso para eles: a gente via as partidas e parecia que o time perdia sem correr, sem alma. Eu estava há um ano fora do clube e quando retornei não tinha nada disso. São jogadores mega dedicados, trabalham muito. Faltava o lance da cabeça, a confiança. Eu mostrei que eles têm perfil para ter a confiança necessária, e eles jogam no maior time do mundo. Nós temos três pilares atualmente: simplicidade, sem vaidade e sem frescura - completou.