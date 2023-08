O duelo será realizado no próximo dia 3 de setembro, às 16h (horário de Brasília), mas o clube ainda não iniciou as vendas de ingressos para a partida. Neste Brasileirão, o Time de Guerreiros atuou uma vez na Cidade do Aço, onde recebeu o Atlético-MG também por conta de uma intervenção no campo do Maracanã.