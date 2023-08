Nesta terça-feira (22), por meio de nota oficial, o Maracanã anunciou seu fechamento temporário a partir deste sábado (26) para a recuperação do gramado. No entanto, não há uma data definida para a reabertura do estádio para a realização de novos jogos. Assim, surge a dúvida sobre qual outro palco poderá ser utilizado nesse período. Uma das alternativas é o Nilton Santos, mas quanto custa o aluguel para jogar lá?