Vampeta aponta Flamengo prejudicado contra o São Paulo: 'Muito diferente'

Ídolo do Corinthians e campeão do mundo com a Seleção Brasileira, Vampeta opinou que o Flamengo foi prejudicado na partida contra o São Paulo. Nesta quarta-feira (5), Tricolor Paulista e Rubro-Negro empataram por 2 a 2 na Vila Belmiro.

No segundo tempo, quando o Rubro-Negro vencia por 2 a 1, Gonzalo Plata foi expulso em São Paulo x Flamengo. O equatoriano solou o zagueiro Sabino e foi expulso com cartão vermelho direto. Em live na "Jovem Pan Sports", Vampeta opinou que a arbitragem errou.

- Eu não expulsaria. As regras mudaram, não são do tempo que eu jogava. Ele vai para disputar a bola, não vai na maldade. Plata foi tentar dividir, para achar a bola, mas o pé fica. Por exemplo, o Gustavo Gómez deveria ser expulso pela força desnecessária (contra o Cruzeiro). É muito diferente desse lance do Plata - analisou Vampeta sobre o lance em São Paulo x Flamengo.

Depois da expulsão de Plata, do Flamengo, o São Paulo aumentou o ritmo e chegou ao gol de empate com Ferreirinha, depois de cruzamento de Maik. O jogo terminou empatado por 2 a 2, agitando a briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Samuel Lino por pouco não deu a vitória ao Flamengo contra o São Paulo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja o lance polêmico em São Paulo x Flamengo

Como foi o jogo

O jogo entre São Paulo x Flamengo na Vila Belmiro começou com fortes emoções. Logo aos dois minutos, Luciano aproveitou bobeada de Erick Pulgar e estufou a rede do goleiro Rossi. O Flamengo, no entanto, demonstrou reação rapidamente. Poucos minutos depois, Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Pablo Maia, pênalti. O camisa 10 foi para a bola e deixou tudo igual.

Com o placar empatado, o São Paulo tomou conta da partida contra o Flamengo. O Tricolor Paulista buscou aproveitar as falhas dos jogadores adversários, que erraram domínios e passes curtos com frequência, sofrendo com a marcação individual do time da casa.

A grande jogada da primeira etapa foi aos 38', quando Ferreirinha deu uma caneta em Emerson Royal e passou no meio do lateral e do meia Saúl. Já nos acréscimos, Samuel Lino, após lançamento açucarado de Arrascaeta, marcou. O bandeirinha, entretanto, assinalou impedimento.

Assim como no primeiro tempo, as equipes entraram em campo na segunda etapa em alta voltagem. Aos dois minutos, em erro na saída de bola do São Paulo, Carrascal, do Flamengo, ajeitou a bola para Arrascaeta, que mandou a bola para fora. No lance seguinte, Ferreirinha levou perigo ao gol de Rossi.

O Flamengo conseguiu a virada com Samuel Lino, que fez um golaço após cruzamento de Emerson Royal, sem chance para Rafael. O atacante não vinha fazendo um bom jogo, e iria ser substituído por Luiz Araújo no momento em que a bola saísse. Após o gol, Filipe Luís desistiu da mudança.

O jogo complicou para o Flamengo quando Gonzalo Plata foi expulso por forte entrada em Arboleda (equatoriano foi expulso duas vezes na Libertadores). Com um a mais, o São paulo chegou ao empate aos 34 minutos, com Ferreirinha, sozinho dentro da área. Pressionando, o time mandante chegou perto de conquistar os três pontos, mas não conseguir furar a defesa rubro-negra. Empate ruim para os dois times em São Paulo x Flamengo.